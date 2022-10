Il ghiacciaio dell’Adamello aiuta a scoprire l’evoluzione del clima

Un dato di fatto che ci toccherà da vicino anche nella vita di tuti i giorni: «Si perderanno quasi tutte le aree utilizzate per lo sci estivo - fa notare il docente alla Cattolica - pensando a siti come quello di Cervinia o dello Stelvio, e lo sci invernale si potrà praticare in media solo oltre i 2.000 metri».

Ma non solo: nell'arco dei prossimi decenni, parlando sempre delle nostre Alpi, si prevede che continuerà la diminuzione di superficie e massa di ghiacciai e nevai perenni: «I versanti montani su cui essi si appoggiano diventeranno più instabili perché diminuirà la “tenuta” dello strato di suolo sottostante perennemente gelato (il permafrost) con rischio di più frequenti frane e valanghe. La minore massa dei ghiaccio e neve farà diminuire la quantità di acqua che alimenta i bacini alpini idroelettrici con calo della produzione di elettricità», che già quest'anno, anche a causa della siccità, è calata del 39% rispetto agli anni precedenti.

Più a lungo termine (dopo il 2050), la gran parte dei ghiacciai del versante italiano delle Alpi sarà scomparsa e gli effetti prima detti sulla stabilità dei versanti anche sui bacini idroelettrici «saranno ancor più drammatici».

Ballarin Denti è schietto quando dice che «il danno è ormai fatto». Possiamo solo fare in modo che non peggiori e allora «dobbiamo arrestare la deriva climatica in atto azzerando la produzione di quei gas che provocano il riscaldamento dell'atmosfera. Per prima cosa non impiegando più combustibili fossili (carbone, petrolio, gas naturale) nei processi industriali, nella produzione di elettricità e nei trasporti. Ovviamente tutto ciò richiederà decenni per non metter in crisi tutta la nostra economia, ma nel frattempo il cambiamento del clima continuerà. È necessario quindi mettere in campo anche robuste politiche di adattamento, cioè misure che neutralizzino gli impatti negativi del cambiamento del clima e permettano semmai di sfruttarne6 le opportunità».

Intanto, il progetto ClimAda procede nel suo intento di studiare il ghiacciaio dell'Adamello come fosse un libro da cui trarre nozioni fondamentali per capire i fattori che nel passato hanno influenzato la formazione, le trasformazioni e le diminuzioni dei ghiacciai non solo dell'arco alpino.