Il Giappone tra liberismo e tentazioni protezioniste

Secondo Masatoshi Kikuchi, strategist alla Mizuho, il fatto che la legge non si applicherà solo a settori tecnologici ma financo all’agricoltura «dà l’impressione che l’amministrazione Abe, per quanto inalberi il vessillo del free trade, stia inclinando verso il protezionismo».

Altri osservatori paventano conseguenze sui progressi nella governance aziendale, attraverso limitazioni alla possibilità per azionisti esteri di proporre cambiamenti di management e strategie: il vero obiettivo, per i più sospettosi, sarebbe proprio quello di ostacolare i fondi attivisti. È probabile che il giro di vite si spieghi con l’ossessione per i trasferimenti tecnologici alla Cina.

«Sono aumentati gli onerosi controlli sul nostro business – afferma un dirigente italiano di una società tecnologica giapponese a capitale estero, che preferisce l’anonimato –. La mia impressione è che, una volta che gli Usa hanno dato il “la” a un atteggiamento duro verso la Cina sul fronte delle tecnologie, Tokyo si è messa sulla stessa strada, con un sovrappiù di riflessi condizionati di implacabilità burocratica».

La “guerra commerciale” con la Corea del Sud

Non sono gli unici segnali sorprendenti. Il Giappone ha avviato di fatto una “guerra commerciale” con la Corea del Sud: sono state invocate ragioni di sicurezza, anche se molti considerano la mossa una ritorsione per il sequestro di beni di imprese giapponesi in Corea in procedure di risarcimento per lavoro forzato in periodo bellico (questione che Tokyo considera risolta fin dal 1965). Inoltre ha impressionato la ferocia della magistratura contro l’ex numero uno di Renault e Nissan, Carlos Ghosn.

Gli avvocati del top manager hanno ribadito la tesi secondo cui è stato vittima di un complotto interno appoggiato all’esterno da ambienti governativi, per evitare il rischio di far finire sotto controllo straniero due icone della Corporate Japan come Nissan e Mitsubishi Motors.