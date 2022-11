Il Giappone riapre: è ora di riscoprire gli onsen, fra natura e benessere

Ascolta la versione audio dell'articolo

4' di lettura

Onsen e momijigari: il primo termine indica le sorgenti termali calde in cui rilassare il corpo e la mente, il secondo il piacere di ammirare le foglie rosse. In Giappone l’autunno è la stagione dei colori e del tepore che, in un Paese ricco di vulcani, sorgenti naturali e boschi, significa ricercare le fonti termali per professare l’antico rito purificatorio del bagno nudi tra i vapori bollenti in parchi dove, soprattutto gli aceri, sfoggiano cangianti rossi, marroni e gialli capaci di colpire dritti al cuore gli animi più sensibili, come fanno i petali bianchi di sakura in primavera.

Shubu Onsen

Dopo la lunga chiusura agli stranieri, inoltre, da circa un mese il Paese del Sol Levante ha rimosso la maggior parte delle restrizioni al suo ingresso stabilite per fronteggiare l’emergenza pandemica (è raccomandata la semplice registrazione sul sito vjw-lp.digital.go.jp/en), pertanto viaggiarvi in questo periodo è come prendere parte a una sorta di rinascita per una delle nazioni più amate dagli italiani.

Loading...

In passato le terme erano stazioni di sosta e refrigerio per samurai, shōgun, pellegrini e monaci: le più antiche, dalla facciata in legno scuro e le vasche in pietra, capaci di ispirare il film La città incantata di Hayao Miyazaki (premio Oscar nel 2003,) sono le Dōgo Onsen nella piazza di Matsuyama, capoluogo della prefettura di Ehime. Risalgono al 712 e un tamburo percosso ogni mattino alle sei annuncia l’apertura delle 18 sorgenti ancora attive. Il primato delle più scenografiche va invece alle Saki-no-Yu di Shirahama, scavate nella roccia e affacciate sul Pacifico, con l’acqua calda salata che fuoriesce direttamente dai meandri misteriosi del terreno.

Saki - No-Yu

Oggi, invece, gli onsen, già molto diffusi nel periodo Edo tra il XVII e il XIX secolo sotto la spinta del Buddismo che incoraggiava il rituale di purificazione dello spirito e la pulizia del corpo, si trovano e sono accessibili un po’ in tutto il Giappone. Spesso vengono messi a disposizioni dai ryokan, gli alberghi tradizionali, spazi appositi dove immergersi nelle vasche riservate, le kashikiri buro - oggi separate per sesso - tra acque ricche di acido metabolico, ferro, zolfo e radio, a una temperatura che in media supera abbondantemente i 25 gradi.

Atterrati a Tokyo, per compiere il primo bagno termale si può scegliere di raggiungere il paesaggio incantato di Haukone, sullo sfondo del Monte Fuji che le vedute dipinte da Katsushika Hokusai hanno reso familiare e dove, tra templi shintoisti dai rossi portali di ingresso rivolti al lago Ashi, lungo il corso del fiume Sukumo, si trova l’Onsen di Tenzan Toji-kyo: le acque giungono direttamente da una cascata tra le rocce, alcune vasche sono state scavate nelle grotte al cospetto di statuine di Buddha che osservano dalle nicchie, altre ricavate dentro tinozze in legno di cedro secondo la filosofia estetica del wabi-sabi che invita ad accettare l’imperfezione delle cose della vita.