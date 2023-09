«Il giardino dell’anima», un filo magico che lega alto artigianato e arte

I punti chiave Il sodalizio

C’è un filo che lega l’alto artigianato all’arte. A tessere la tela è la giovane artista di origine persiana Elham M. Aghili che intreccia i filati della Vimar 1991, azienda leader nel settore dei filati fantasia, per dare vita a un giardino delle meraviglie, sospeso tra sogno e realtà. La mostra «Il giardino dell’anima», a cura di Patrizia Maggia, sarà allestita a Biella nello splendido palazzo Ferrero dal 17 settembre all’8 ottobre. L’appuntamento è con un mondo onirico fatto dei colori di una natura vista attraverso un microscopio che ne svela i più minuziosi dettagli. Un connubio fortunato grazie al quale i mondi magici di Elham M. Aghili hanno incontrato l’energia creativa dei filati Vimar1991 nel febbraio 2022.

E fin dai primi pezzi è evidente la magia del sodalizio. L'azienda ha trovato in Aghili, giovane artista dall’alta sensibilità poetica e abilità manuale, nata e cresciuta in Italia con origini iraniane, l’ambasciatrice perfetta per trasformare i propri prodotti in arte.

Il sodalizio

Elham M. Aghili viene coinvolta per la prima volta nel febbraio del 2022, con la sua installazione, “Hybrids”, in occasione della 91esima edizione di Pitti Filati. Ed è allora che vengono realizzati i primi elementi con i filati fantasia della nuova collezione SS23 di Vimar1991. Il secondo momento di collaborazione arriva a marzo 2023, con la realizzazione di sculture di grandi dimensioni composte interamente dai filati fantasia di Vimar, e presentate per la prima volta nella mostra “The New Bloom” all’interno degli uffici italiani di Chanel. Lo scorso giugno per l’artista arriva di nuovo l’incarico di realizzare l’allestimento per Pitti Filati, non riadattando opere già elaborate, ma instaurando un dialogo progettuale con l’ufficio creativo di Vimar. Il risultato è un’installazione site specific che ha interpretato il concept della nuova collezione presentata.

Per Davide Goria, direttore generale di Vimar1991, «la collaborazione con Elham M. Aghili è un omaggio alla creatività, alla bellezza e alla fantasia e incarna lo spirito folle e sognante di Vimar1991 e di tutte le persone che fanno parte del nostro circo delle meraviglie». Mentre Elham M. Aghili sposta l’attenzione sui risultati dell’incontro: «Mai avrei immaginato che inserire filati così diversi da quelli che solitamente utilizzavo prima di conoscere Vimar1991 contribuisse in modo così significativo all’evoluzione e alla crescita della mia prassi artistica. Per questo, credo fortemente che ogni volta che il mondo dell’arte e dell’industria si incontrano si contaminino positivamente».