Il giardino fatato di Villa Bardini ospita la sfilata di alta moda di Dolce&Gabbana

A Domenico Dolce e Stefano Gabbana piace dare un titolo alle loro sfilate, in particolare a quelle di alta moda e alta sartoria, che si sono appena svolte a Firenze, primo evento post lockdown “in presenza” di un grande nome della moda, come ha sottolineato il sindaco di Firenze Dario Nardella annunciando l'inizio della sfilata di alta sartoria nel Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio, seguita da quella di alta moda nei giardini di Villa Bardini.

Le sfilate Rinascimento e Rinascita

Il titolo scelto per la prima è Rinascimento, per la seconda Rinascita: «Anche la collezione donna si collega al periodo storico che vide fiorire Firenze e diede al mondo artisti e capolavori di ogni genere – hanno spiegato i due stilisti-imprenditori -. Ma la parola “rinascita” ha un significato leggermente diverso: vorremmo che questi eventi fossero l'inizio di un percorso post lockdown… una parola che proprio non ci piace e che speriamo di dimenticare presto. Rinascere tornando a organizzare sfilate e incontri dal vivo, con tutte le precauzioni del caso, e rinascere come sistema moda e come Paese». Il legame con Firenze, anche per l'idea di rinascita, è fortissimo, perché Domenico Dolce e Stefano Gabbana hanno riunito capacità artigianali e atelier locali, collaborando sia per l'alta sartoria sia per l'alta moda, dando a tutti una vetrina internazionale.

«È quello che fece un visionario come Giovanni Battista Giorgini, che il12 febbraio 1951 organizzò quello che allora di chiamava défilé di moda a Palazzo Torrigiani, che era anche la sua residenza. All'epoca ovviamente non c'erano marchi o atelier come esistevano invece in Francia: Giorgini riunì i laboratori di sartoria da donna e diede loro un pubblico internazionale di buyer, arrivati persino dagli Stati Uniti. Fece capire – ricordano Domenico Dolce e Stefano Gabbana – quanto stile e moda esistessero a Firenze, non solo a Parigi. Ma diede anche un'immagine di un'Italia in piena ripresa economica».

A Villa Bardini hanno sfilato 89 modelle per altrettanti look di haute couture, come direbbero i francesi: creazioni uniche pensate per la clientela internazionale di Dolce&Gabbana, che dal 2012 organizza eventi dedicati alle collezioni di alta moda, alta sartoria, alta gioielleria e orologeria. Circa 200 gli ospiti per questa tornata, in luogo dei circa 500, ad esempio, dell'edizione dell'estate 2019, svoltasi in Sicilia. Dopo le sfilate e le presentazioni è prevista una gita con degustazione e cena alle Cantine Antinori, tra i molti partner di Dolce&Gabbana in questa trasferta fiorentina.

Il collier record da 7 milioni

I gioielli invece sono stati esposti nell'Officina di Santa Maria Novella, per la prima volta senza la protezione delle teche, nonostante il valore altissimo in particolare dei collier (il più prezioso in assoluto supera i 7 milioni di euro). «A Firenze avremmo dovuto venire in giugno, in occasione di Pitti, per celebrare i 30 anni delle collezioni uomo, nate nel 1990, sei anni dopo il debutto di quelle da donna e del marchio Dolce&Gabbana, che risale al 1984 – sottolineano Domenico Dolce e Stefano Gabbana -. Poi è successo quello che sappiamo e parlando con Raffaello Napoleone e Claudio Marenzi di Pitti Immagine abbiamo iniziato a lavorare a questo progetto un po' folle… abbiamo trovato nel sindaco Dario Nardella e in tutte le istituzioni di Firenze una reazione straordinaria. Si è creato un circolo virtuoso di energie, entusiasmo, voglia di guardare al futuro. In maggio abbiamo iniziato a incontrare gli artigiani per costruire con loro eventi che fossero molto più che sfilate Dolce&Gabbana».