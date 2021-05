Il gin sostenibile Ambrosia diventa «carbon negative» e cresce all’estero

2' di lettura

La sostenibilità ambientale entra anche nel mercato degli spirits, non solo con l’utilizzo di bottiglie in vetro o di brochure in carta al 100% riciclati, ma con un progetto – il primo così articolato – lanciato da Ambrosia Premium Gin, marchio nato sulle colline della Garfagnana (Lucca) nel 2019 dall'iniziativa di due giovani, Francesco Marcucci e Saverio Bertagni, 23 e 22 anni, e ora alla vigilia dello sviluppo internazionale.

Ambrosia ha deciso di costruire una microdistilleria ad alambicco nel comune di Barga e di diventare il primo gin italiano “carbon negative”: significa che certificherà le emissioni di anidride carbonica del processo produttivo e pianterà nelle vallate della Garfagnana un numero di alberi tale da assorbire una quantità di CO2 maggiore di quella immessa in atmosfera.

«Creeremo una foresta di Ambrosia – spiegano i fondatori – in modo da avere un saldo negativo nelle emissioni, anche perché abbiamo più di 600 ettari a disposizione (le tenute di proprietà della famiglia Marcucci in Garfagnana, ndr) per catturare la O2. Entro il 2022 saremo la prima azienda italiana del beverage carbon neutral: vogliamo innovare guardando al mondo americano delle microdistillerie e alle nuove politiche ambientali».

Dalla sua il gin lucchese, prodotto con ginepro dell'Appennino toscano e botaniche in gran parte locali, ha due nuovi finanziatori, Marco Pierallini e Manuel Vellutini (ex azionisti-manager della software company Tagetik), che aiuteranno i fondatori nello sviluppo internazionale.

«Da qualche mese siamo sbarcati in Polonia e in Russia – spiegano Francesco e Saverio – e tra poche settimane debutteremo in Inghilterra, partendo dalla comunità italo-britannica, per poi approdare in Usa in agosto con un progetto-pilota nello stato di New York”».

Le ambizioni sono grandi: «In prospettiva vogliamo ampliare il portafoglio di prodotti, rimanendo sempre agganciati al territorio, e stiamo pensando a vodka e amaro».