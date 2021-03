Il ginkgo: i misteri dell’albero che puzza

4' di lettura

A Milano c’è un giardino segreto dove non occorre fare il biglietto per entrare, è un luogo poco costruito, fatto solo della delicata spontaneità delle sue piante. Sto parlando del piccolo Orto botanico di Brera: un posticino da frequentare in punta di piedi, con la curiosità e la discrezione dei merli che sempre accompagnano il visitatore insieme a cince, passeri e pettirossi.

Quando ci vado mi comporto come in un luogo sacro, lo frequento con ritualità: attraverso lentamente i vialetti di ghiaia in cui scappano volentieri lucertole viole e agli orsini, cammino sull’erba rispettando le fioriture di margherite e veroniche e, quando nessuno mi guarda, mi inginocchio a terra e allungo il naso per cogliere meglio il profumo delicato dei mughetti. Da sempre questo piccolo Orto è uno dei giardini preferiti anche dei miei figli, in particolare del piccolo Fosco che quando raggiunge gli angoli più frondosi non riesce a trattenere l’emozione e sussurra: «…questo giardino è un po’ piucoso.» Piucoso è un aggettivo inventato dai miei bambini: deriva dal nostro giardino selvatico, in famiglia significa natura felice.

Tra gli angoli di questo giardino che preferisco c’è quello dove cresce un vecchio ginkho mamma che è stato piantato nel 1780. Ogni autunno produce grandi quantità di bacche che cadendo creano un certo imbarazzo e poi spiegherò perché. Io aspetto quel momento per andare a raccoglierne un paio da prelevare con cautela dentro un spacchettino di plastica ben chiuso per poterle portare a casa senza essere appestato dall’acido butirrico. Ogni bacca contiene un grosso seme che si trasforma rapidamente in una giovane pianta dal carisma biologico spiccatissimo che la rende piacevole coltivare sul balcone fino a che non è abbastanza grande da poter passare alla piena terra.

Ginkgo, l’albero dimenticato dal tempo

Leggendo il libro Ginkgo, l’albero dimenticato dal tempo, ho capito che questo entusiasmo per la vita non è esclusiva della progenie della vecchia mamma dell’Orto braidense, ma di tutti i ginkgo. A partire da quello di Hiroshima che è sopravvissuto l’esplosione della prima bomba atomica del 6 agosto 1945 ad appena un chilometro e mezzo dall’epicentro. Forse la forza di quest’albero è un segno di gratitudine di una specie scampata a un declino che sembrava segnato dai grandi cambiamenti climatici, oppure è una dimostrazione che gli sta bene la vita simbiotica con noi uomini. Perché il ginkgo, dopo un lungo viaggio nella preistoria, quando il suo areale era drasticamente ridotto, è stato salvato dall’estinzione quando ha incontrato gli uomini che lo hanno identificato subito in una icona di cultura botanica.

In Italia ci sono 8195 specie di piante

L’uomo apprezza, coltiva e venera il ginkgo dalla notte dei tempi e questo non è un dato da poco se si considera quanto succede al contrario con la maggior parte delle altre piante, che scompaiono a causa nostra. Per dare una proporzione: in Italia ci sono 8195 specie di piante di cui 1708 sono endemismi e, di queste, un migliaio sono iscritte da tempo nella lista rossa di quelle a rischio. Il tasso di estinzione del mondo vegetale è doppio rispetto a quello animale, circa tre specie l’anno, e a causa nostra è 500 volte più veloce di quanto succederebbe in natura. Eppure il ginkgo ce l’ha fatta! Peter Crane è un paleobotanico e ha dedicato una lunga parte del suo libro alle origini di questa pianta. Se potessimo parafrasare Darwin, il ginkgo è per il regno vegetale quello che rappresenta l’ornitorinco per il mondo animale. Sono stati trovati suoi resti fossili in tutti i continenti e negli ultimi 200 milioni di anni ha dimostrato una fortuna e una resistenza straordinaria, soprattutto appunto grazie all’incontro con l’uomo.