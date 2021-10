Il giochino di Google che spiega come creare una password sicura

Dopo un anno di accelerazione tecnologica guidata dalla pandemia e minacce alla sicurezza di alto profilo, questo lavoro ha acquisito maggiore urgenza. Ogni giorno, Google blocca automaticamente più di 100 milioni di tentativi di phishing; Google Foto cripta 4 miliardi di foto, e Google Play Protect esegue scansioni di sicurezza su 100 miliardi di applicazioni installate.

«Controlliamo 900 milioni di password ogni giorno e proteggiamo automaticamente più di 4 miliardi di dispositivi con la nostra tecnologia Navigazione Sicura» scrivono da Mountain View. Tuttavia, una parte fondamentale del rendere il web più sicuro passa dall'insegnamento delle buone abitudini digitali. E Google ha stretto partnership importanti con esperti ed educatori per aiutare le persone a stabilire dei limiti e ad usare la tecnologia in un modo che sia giusto per loro e per le proprie famiglie.

Un viaggio virtuale tra le galassie

L'idea di “Space Shelter” è quella di rendere l’apprendimento della sicurezza online un’avventura, con una grafica fluida, una colonna sonora e un sound design gradevole. I giocatori (gli utenti) selezioneranno un avatar scegliendo tra una serie di personaggi e poi dovranno passare attraverso una serie di cinque mini-giochi prima di attraccare definitivamente alla loro destinazione: la base “Space Shelter”.

Per tutto il tempo, scopriranno gli elementi che rendono un account sicuro online, dall’uso di un gestore di password alla comprensione dell’autenticazione a più fattori e alle impostazioni della privacy. Fare del bene, giocando Il lancio di Space Shelter è l’inizio di questa unione, ma non è la fine: Google darà un contributo per sostenere TechSoup, un’organizzazione senza scopo di lucro che sostiene le organizzazioni non profit, gli enti di beneficenza e le biblioteche, fornendo accesso a donazioni e sconti su software, hardware e servizi.

TechSoup gestirà una serie di nove sessioni di formazione su argomenti di privacy e sicurezza per le ONG in tutti i paesi in cui questo progetto verrà lanciato, con l’obiettivo di formare 3mila ONG.