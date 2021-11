Il giorno decisivo per gli Azzurri: con l’Irlanda del Nord ci giochiamo tutto

Ascolta la versione audio dell'articolo

5' di lettura

E adesso? Cosa succederà stasera al Windsor Park con l'Irlanda del Nord? Vinceremo la grande paura, o rischieremo di far saltare la qualificazione ai Mondiali del Qatar?

Una domanda di riserva, grazie. Perchè rispondere è veramente difficile. Di sicuro, se stasera a Belfast rivediamo l'Italia del primo tempo con la Svizzera, possiamo subito chiudere baracca e burattini. Quella del secondo tempo, con Tonali e Berardi, invece dà molto più affidamento. Almeno c'era determinazione, cattiveria, voglia di farcela. Non ancora il gioco, perché quel bel gioco che ci ha permesso di trionfare all'Europeo, l'abbiamo perso per strada. Forse per il naturale ripiegamento che viene dopo un grande successo. Forse perché a quel gruppo sono passati “la fame” e la freschezza dell'estate. Ma ora siamo in autunno e bisogna sfangarla, tirar fuori quella grinta (parola passata di moda) che serve quando schemi e linee di gioco, non bastano più a spiegare quello che non funziona.

Un precedente infausto

Non abbiamo un bel ricordo di Belfast: 63 anni fa, nel 1958, gli irlandesi ci fecero la festa tagliandoci fuori dai mondiali. Anche questa volta i nipotini di George Best, testardi per natura, faranno di tutto per farci vedere le streghe. In casa sono temibili, non prendono mai gol, quindi ci tocca aggredire una difesa che non concede nulla. E che, soprattutto fisicamente, non porge l'altra guancia. Non solo dobbiamo vincere, ma farlo con diversi gol perché gli Svizzeri, impegnati con la Bulgaria, non devono raggiungerci nella differenza reti.

Loading...

Bisogna cambiare registro

Possiamo riuscirci? Possiamo sì, ma se cambiamo registro. Se scendiamo dal lettino dello psicanalista e facciamo quello che sappiamo: cioè giochiamo per vincere, senza farsi troppe domande, lasciando perdere il rigore di Jorginho (eventualmente farlo battere a un altro, grazie) e tutte le occasioni perse di queste ultime partite.

«Non dobbiamo avere cattivi pensieri» spiega Mancini. «La storia del 1958 la conosco, ma non sono andato a riguardarla, spero di non tornare tanto indietro. Niente ansia, siamo l'Italia, siamo abituati alle pressioni».

Il problema è anche fisico

Giusto scacciare i cattivi pensieri, ma è anche giusto che Mancini dia spazio ai giocatori più in forma. Con la Svizzera non c'era solo un problema mentale; ma anche fisico. Molti azzurri erano scarichi, poco reattivi. Hanno pagato evidentemente lo scotto dell'Europeo. Quindi avanti chi dà garanzie. Forze fresche come Tonali (a centrocampo) e Berardi (in attacco con Insigne e Chiesa), saranno preziose. E anche un po' di allegria non guasterebbe. Donnarumma, che mugugna perchè al Psg lo tengono in panchina, farebbe bene a lamentarsi meno e a concentrarsi di più. All'Olimpico, per una sua distrazione nel finale, abbiamo rischiato la beffa.