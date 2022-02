Il giorno di Scholz: il “cancelliere invisibile” da Putin per salvare la pace

Ascolta la versione audio dell'articolo

La Germania ha una relazione speciale con la Russia e con l’Ucraina, perché speciale è la storia, la geografia, l’economia e la rete di relazioni sociali che la legano a questi due Paesi. Ma non per questo la Germania sotto la guida del cancelliere Olaf Scholz ambisce a ritagliarsi un ruolo speciale ora, utilizzando canali privilegiati o dialogando in assolo nella ricerca in extremis del dialogo con Mosca per evitare il conflitto militare. Berlino preferisce farsi portavoce di un’azione concertata e unirsi alla minaccia comune di sanzioni severe e ripercussioni gravi nei confronti della Russia lanciate dalla Ue, da Bruxelles e da Parigi, e poi da Washington e da Londra.

È questa la cornice diplomatica dentro la quale si sta muovendo Scholz che, dopo aver incontrato il presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky lunedì 14 febbraio, sarà a Mosca il 15 per la sua visita inaugurale a colloquio con il presidente russo Vladimir Putin.

La Germania non ha una politica “astorica”

Scholz la pensa come la pensano i tedeschi: la Germania non può permettersi l’errore di adottare un approccio ahistorisch, «astorico», nelle relazioni con tutti i paesi dell’ex Unione Sovietica e, naturalmente, con la Russia, non può permettersi di dimenticare «l’immensa sofferenza inflitta ai popoli di questi paesi dai tedeschi e in nome della Germania». Né i rappresentanti del governo tedesco possono recarsi in Ucraina e in Russia senza dimostrare «un senso di gratitudine» per il fatto che negli ultimi decenni sia stato possibile ristabilire relazioni amichevoli tra i popoli di questi paesi e la Germania, nonostante «gli indicibili crimini» dei tedeschi.

La storia che lega la Germania all’Ucraina e alla Russia è una storia tragica per Berlino, che Berlino non può dimenticare.

La priorità di Scholz e della Germania: la pace

Così per Scholz, che la stampa tedesca critica da destra e da sinistra per il suo stile troppo sotto le righe definendolo “il cancelliere invisibile”, prima di tutto in questo momento viene la pace.