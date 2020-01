Il giorno di Telefisco 2020: occhi puntati sulle novità fiscali Al via l’edizione 2020 del tradizionale appuntamento dell’Esperto risponde-Il Sole 24 Ore giunto alla 29ma edizione. L’evento prenderà in esame tutte le novità fiscali che aspettano contribuenti e professionisti a seguito della legge di Bilancio e dei provvedimenti collegati

Al via oggi, a partire dalle 9.00, l’edizione 2020 di Telefisco, il tradizionale appuntamento dell’Esperto risponde-Il Sole 24 Ore giunto ormai alla 29ma edizione. L’evento, come ogni anno, prenderà in esame tutte le novità fiscali che aspettano contribuenti e professionisti a seguito delle modifiche apportate dalla legge di Bilancio, dai provvedimenti collegati e non solo. Il programma prevede 14 relazioni degli esperti del Sole 24 Ore cui si aggiungono quattro interviste in diretta con altri esperti.

Al convegno interverranno anche il ministro dell’Economia, Roberto Gualtieri, i rappresentanti dell’agenzia delle Entrate e il presidente del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili, Massimo Miani.

Come nelle passate edizioni, abbinate a Telefisco ci saranno le risposte ufficiali delle Entrate, del Mef e della Guardia di finanza.

Come partecipareÈ ancora possibile iscriversi gratuitamente per seguire il convegno in una delle sedi attivate in tutta Italia. In caso di posti esauriti, o per chi preferisce vedere il convegno dal proprio studio, è possibile acquistare la visione in streaming. Chi acquista lo streaming ha altri vantaggi: riceverà la dispensa di pagine in formato ebook con il testo delle relazioni; riceverà un ebook con una selezione di risposte degli esperti al Forum di Telefisco; potrà accedere gratis alla nuova versione del Quotidiano del Fisco per un mese.

L’evento è stato inserito nel programma di formazione professionale continua dei commercialisti e di altre categorie (i dettagli online, alla sezione Faq).