Il giostraio del mondo è finalmente in Italia: Zamperla apre a Bologna

Tecnologia al servizio del gioco

La tecnologia è in primo piano: per Luna Farm è stata sviluppata e integrata una piattaforma hardware/software per la gestione delle attività, dalla manutenzione delle attrazioni, alla raccolta ed analisi dei dati. A breve saranno integrate soluzioni IoT che permetteranno di acquisire in tempo reale dati da sensori, da dispositivi elettronici di controllo e da strumenti di interazione uomo-macchina. I dati saranno analizzati in tempo reale con algoritmi di machine learning e data analytics. Allo studio anche soluzioni di stampa 3D per i modelli per la vetroresina o per particolari meccanici.

Grazie alla tecnologia anche giocare è più facile (e senza sporcarsi): c’è il painting wall interattivo, dove i bambini possono immergere le mani in barili di colore e decorare i muti, ma è tutto virtuale, oppure possono sedersi su speciali poltrone e, infilando un visore, vivere le emozioni reali delle avventure.

C’è anche il Toroscontro, installato in anteprima nel parco di Fico: un autoscontro di ultima generazione per coinvolgere gli ospiti con sfide basate su proiezioni interattive sulla pista, primo caso mondiale per questo genere di attrazione, che prevede anche una vettura adattata per persone con esigenze speciali di accessibilità. Delle 15 attrazioni, sette sono state pensate per essere accessibili anche a bambini con esigenze particolari.

La previsione per il parco bolognese - 64 giovani assunti, diventeranno 70 - è di raggiungere nel primo anno, 230mila visitatori, per arrivare a 280mila in cinque anni. E per la multinazionale vicentina del divertimento - che chiuderà il 2019 a quota 120 milioni di euro di fatturato - dal 1° gennaio 2020 sarà operativa la divisione Roller Coaster, per ampliare le potenzialità delle montagne russe.