Il giovane di Botticelli venduto per 92 milioni a un collezionista russo Dalla stima di 80 milioni di dollari con un solo rilancio aggiudicato a un collezionista al telefono. Di proprietà del miliardario Sheldon Solow, scomparso a novembre di Gabriele Biglia

Lotto 15 Alessandro di Mariano Filipepi, called Sandro Botticelli. Portrait of a young man holding a roundel, tempera on poplar panel, 58.4 by 39.4 cm., Sold for : 92.184.000 USD

Dalla stima di 80 milioni di dollari con un solo rilancio aggiudicato a un collezionista al telefono. Di proprietà del miliardario Sheldon Solow, scomparso a novembre

9' di lettura

Il “Ritratto di giovane” attribuito al pennello di Sandro Botticelli (Alessandro di Mariano Filipepi, Firenze, 1445 - 1510) è stato aggiudicato al martello per gli 80 milioni di dollari, preventivati dagli esperti di dipartimento di Sotheby's (66 milioni di euro), un record per il maestro rinascimentale, che con le commissioni è salito a 92.184.000 dollari, diventando il secondo dipinto antico più costoso aggiudicato in un’asta. Dopo quattro minuti un’offerta e un solo rilancio, partendo da una base d'asta di 70 milioni, il dipinto è stato venduto senza ricevere però ulteriori offerte oltre il valore già preventivato dalla casa d'aste, nonostante il banditore abbia atteso qualche istante nella speranza che giungessero ulteriori bids telematici o ai rilanci ai telefoni.

Protagonista indiscusso della Master Week di New York di Sotheby's, la più grande vendita dedicata agli Old Masters in termini di valore mai organizzata dalla casa d'aste londinese, il ritratto DI «Giovane uomo con in mano una medaglia» ha confermato le aspettative della major auction house. La sua messa all'incanto era stata annunciata quasi sei mesi fa, in modo da dare alla vendita abbastanza tempo per guadagnare slancio. Non sappiamo ancora chi ha concluso l'acquisto dell'incantevole ritratto tornato sul mercato dopo quasi quarant'anni, tra gli ultimi rimasti in mano ai privati. Dalle prime indiscrezioni sarebbe stato acquistato da un collezionista russo, per ora anonimo, al telefono con Lilija Sitnika, capo del desk Russia di Sotheby's a Londra. Proprietario dell’opera il miliardario nel settore immobiliare Sheldon Solow, che lo avrebbe acquistato in asta nel 1982 per sole 810mila sterline, scomparso lo scorso novembre, ha lasciato una vasta collezione d'arte e uno dei pezzi più importanti era proprio il Botticelli.

Loading...

Gli altri record

Questa aggiudicazione segna un importante risultato per il mercato della pittura antica. Il più atteso incanto dei sette in programma della Master Week di Sotheby's (22 - 30 gennaio), Master Paintings & Sculpture Part I , ha così realizzato complessivamente 114.502.900 rimanendo sotto alla stima pre-asta di 121,9 -142,8 milioni di dollari, anche per via dei tre lotti ritirati dei 46 lotti inizialmente proposti in catalogo, tra cui il secondo più importante lotto in vendita, la piccola scena biblica di Rembrandt che riportava una forbice di valore tra 20 e 30 milioni di dollari (lotto 9) e l'”Ecce Homo” di Guido Reni (lotto 28) stimato 1,2 - 1,8 milioni di dollari). Sono stati così offerti alla fine 43 lotti, di cui 13 invenduti. Alcune opere hanno raggiunto sorprendenti prezzi al di sopra le aspettative stracciando le stime: la terracotta invetriata di Luca della Robbia (lotto 2), la veduta di San Marco della pittrice Antonietta Brandeis (lotto 46), il ritratto femminile di Frans Pourbus the Elder (lotto 19) e il ritratto di giovane della Scuola di Haarlem (lotto 16).

Il caso

Il prezzo ottenuto dal “Ritratto di giovane con in mano un medaglione”, rappresenta quello più alto mai pagato in asta per un'opera di Sandro Botticelli, ossia i 10,4 milioni di dollari versati per la la Madonna Rockefeller, venduta da Christie's nel gennaio 2013. 0Solo una decina di ritratti di Botticelli sono giunti a noi e quasi tutti risiedono nelle collezioni dei musei. Il dipinto raffigura un giovane di bell'aspetto ripreso frontalmente, mentre tiene tra le mani un medaglione con un santo, che posa davanti a una finestra aperta su un cielo azzurro. Sebbene si siano fatte diverse ipotesi sull'identità dell'effigiato, si ritiene possa trattarsi di un membro della famiglia dei Medici, forse Giovanni di Pierfrancesco, fratello minore di Lorenzo il Popolano, cugino del Magnifico. Il quadro, realizzato con sottili velature di colore stese su una tavola di pioppo (58,4 x 39,4 cm), è giunto sino a noi in ottime condizioni di conservazione. Si ipotizza sia stato realizzato tra il 1470 e il 1480, periodo in cui il pittore fiorentino era impegnato ad affrescare la Cappella Sistina e si apprestava a dipingere le due iconiche ed enigmatiche opere allegoriche di grande formato raffiguranti “La Nascita di Venere” e la “Primavera”, identificate dal Vasari nella villa medicea di Castello e oggi custodite alla Galleria degli Uffizi .

La storia del Ritratto di giovane

La sua scoperta risale agli anni ’30 del Novecento, quando fu registrato per la prima volta nella collezione di Lord Newborough a Caernarvon, in Galles. Si ritiene che il ritratto sia stato acquistato per la prima volta dal suo antenato, Sir Thomas Wynn, primo Lord Newborough (1736-1807) mentre viveva in Toscana. Passato ai suoi discendenti, fu successivamente acquistato nel 1935 dal commerciante britannico Frank Sabin per 12.000 sterline, per poi passare nel 1941 nelle mani di Sir Thomas Ralph Merton per 17.000 sterline. Gli eredi di Merton, nel 1982, lo vendettero all'asta per 810.000 sterline, all'epoca 1,3 milioni di dollari, all'attuale proprietario, Sheldon Solow, miliardario e collezionista d'arte morto a Manhattan lo scorso anno all'età di 92 anni. Solow, il cui patrimonio l'anno scorso fu stimato da Forbes 4,4 miliardi di dollari, nel 2001 trasferì la proprietà del 71% dell'opera, valutata all'epoca 40,6 milioni di dollari, alla sua Fondazione che nel 2015 aveva ricevuto il 99% del dipinto il cui valore era a quel punto più che raddoppiato: un escamotage legale per consentire ai suoi eredi di sfuggire a una salata tassa sul capital gain. Il bel giovane da quando è stato individuato negli anni ’30 ha continuato viaggiare tra Europa e Stati Uniti. La sua storia espositiva infatti è particolarmente ricca. Apparve per la prima volta in pubblico nel 1960 nelle sale della Royal Academy of Arts di Londra, dove fu presentato come come ”Ritratto di Giovanni di Pierfrancesco de' Medici”. Successivamente, dopo essere stato concesso in prestito per un lungo periodo alla National Gallery di Londra dal 1969 al 1978, il ritratto è stato esposto per tre anni al Metropolitan Museum of Art di New York. Dopodiché l'ammaliante giovane ha sostato per 23 anni (dal 1990 al 2013) nelle sale della National Gallery of Art di Washington , per poi venir esposto in una mostra a Francoforte e tornare nuovamente a New York, al Metropolitan Museum of Art, dove è rimasto dal 2013 al 25 febbraio 2020.