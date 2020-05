Il giovane Rembrandt in viaggio verso l’empireo dei più grandi

Amsterdam

Nel 1631 l'artista, ormai “arrivato”, si era trasferito da Leida a Amsterdam aprendo uno studio con apprendisti e specializzandosi in ritratti. La sua firma RL, Rembrandus Leidensis, diventa semplicemente Rembrandt. Era ormai arrivato a livelli eccelsi, come dimostra “Il nobile slavo” del 1632, ritratto di un uomo con turbante e costume orientale, il cui orgoglio e dignità brillano quanto la seta e le perle. L'ultimo quadro in mostra, del 1634, è lo straordinario ritratto di una donna di 83 anni, dipinto con l'introspezione psicologica e la grande empatia che l'artista fin da giovane ha dimostrato verso gli anziani.



L'Ashmolean, come tutti i musei britannici, ha dovuto chiudere a causa dell'epidemia, ma spera di poter riaprire il prima possibile. Nel frattempo e' possibile visitare la mostra in modo virtuale, sul sito www.ashmolean.org , accompagnati dalla spiegazione sala per sala della curator An Van Camp. Quella del giovane Rembrandt è “una storia di duro lavoro, di perseveranza e alla fine di trionfo -, spiega la Van Camp -. Offre un messaggio positivo di speranza di cui abbiamo particolarmente bisogno oggi”.