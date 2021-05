Il Giro d’Italia riparte da Torino: alla crono d’avvio occhi puntati su Ganna

Un Giro molto “aperto”

Come avete capito, è un Giro molto “aperto”, in linea con quello dell'anno scorso (corso ad ottobre per la pandemia) che assegnò la maglia rosa all'inglese Geoghegan Hart dopo un serrato duello con l'australiano Haj Hindley. Una new generation anglofona, quella che trionfò al Giro, che fa il paio con quella slovena di Primoz Roglic e Tadej Pogacar, dominatori del Tour de France 2020. Una avanguardia giovane e globalizzata che ha fatto saltare le tradizionali gerarchie del ciclismo. Exploit che sembravano favoriti da un “contesto” molto precario e particolare, ma che poi si sono ripetuti nel 2021, come ha recentemente confermato Pogacar alla Leigi-Bastogne-Liegi.

Tra i favoriti attenzione a Yates

Peccato che il campione sloveno non sia presente al Giro. Due corse a tappe ravvicinate ormai non le fa quasi più nessuno. È un ciclismo molto “concentrato” e spalmato per tutto il mondo. Con il risultato che poche volte si vedono i migliori in lotta tra loro per lo stesso obiettivo. Tra gli altri favoriti di questa edizione, va ricordato anche Simon Yates. Il britannico, 28 anni, conosce bene il Giro tanto che nel 2018, anno in cui vinse la Vuelta, portò per 13 giorni la maglia rosa. Da tenere d'occhio, anche il francese Roman Bardet, forte di un secondo e un terzo posto al Tour, e l'australiano Hay Hindley nel 2020 in maglia rosa fino all'ultima tappa e poi battuto da Hart nella crono di Milano. Grande protagonista l'anno scorso, l'australiano ora dovrà dividersi nel Team Dsm la leadership proprio con Bardet: una coppia che rischia di scoppiare.

Un altro protagonista dell'ultima edizione è il portoghese Joao Almeida, per 15 giorni al comando e poi quarto nella classifica finale. Con 21 tappe e 3479 chilometri da coprire, sarà anche quest'anno un Giro a trazione nordista. Un Giro che ancora salta le isole e che al Sud non va più giù di Foggia. Come abbiamo scritto, è anche un Giro molto “sabaudo” con le prime tre tappe in Piemonte per celebrare il 160esimo anniversario dell'Unità d'Italia.

Un Giro molto piemontese

La prima frazione è una cronometro individuale di 8,5 chilometri per le vie di Torino; la seconda una tappa per velocisti da Stupinigi a Novara. La terza, più adatta ai finisseur, parte da Biella per finire a Canale (187 km). In Piemonte si svolgerà anche il gran finale con l'arrivo in salita sull'Alpe di Mera in Valsesia e la partenza da Verbania per Alpe Motta (29 maggio) prima della cronometro conclusiva di Milano. In mezzo c'è di tutto, con diverse tappe da evidenziare che possono cambiare la classifica. Tra queste, l'arrivo a Campo Felice (1655 metri) domenica 16 maggio. Quindi il traguardo di Montalcino, mercoledì 19.

Da segnare con cinque asterischi la temutissima cima dello Zoncolan in programma sabato 22 e anche l'arrivo a Cortina d'Ampezzo lunedì 24 maggio. E poi il gran finale, come dicevamo, con i traguardi dell'Alpe Mera e di Valle Spluga. Per gli italiani, prescindendo da Ganna e Nibali, non c'è una grande attesa. Negli sprint sono pronti Elia Viviani e Giacomo Nizzolo. Quasi tutti gli altri, lavorando per i loro capitani, sono chiusi dalle gerarchie interne.