Il giro dell’Irlanda dormendo in antiche dimore

Il soggiorno in un castello o in un’antica dimora rappresenta una delle opportunità di vacanza più suggestive per chi vuole visitare l’Irlanda. Luoghi in cui le tracce del passato sono state conservate ad arte, per scrivere un nuovo capitolo della loro storia in cui protagonista è un’ospitalità all’insegna dell’unicità e dell’eccellenza. Le soluzioni sono davvero molteplici, ma dovendo elaborare una lista ideale, che tenga conto anche delle diverse formule di soggiorno, non si può prescindere da otto indirizzi sparsi tra le diverse contee, perfetti anche per i momenti di bassa stagione.

