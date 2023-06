Il giro dell’Italia tra i colori e i profumi della Lavanda

Ascolta la versione audio dell'articolo

Baguette ai fiori di lavanda, da abbinare ai formaggi di capra. Meringhe e gelati, miele e saponette, bancarelle piene di mazzetti di spighe e “route” tematiche da percorrere a cavallo, in calesse, in bicicletta tra il Vaucluse, le Alpes de Hautes-Provence, la Drome e le Hautes Alpes, dove un tempo la raccolta della lavandula vera selvatica, con un solo fiore per ogni stelo, si effettuava su monti e altopiani inadatti a qualsiasi altra coltura. Donne e bambini integravano in Provenza la magra economia della pastorizia con il taglio delle spighe, vendute poi ai profumieri di Grasse. Una storia che s'invertì quando, a inizio del 1900, la domanda di olio essenziale s'impennò e gli arbusti cominciarono a essere piantati intorno ai villaggi, fino ad arrivare al 1981, anno in cui con un decreto si istituirono vere e proprie “zones d'origines”.

La culla della lavanda è il Mediterraneo

A suo agio tra i 600 e i 1400 metri di altitudine, la pianta che suggerì all'ingegnere chimico René-Maurice Gattefossé il termine “aromaterapia” produce l'olio più versatile che ci sia, uno dei pochissimi da usare direttamente sulla pelle: analgesico, antisettico, antidepressivo, equilibrante e calmante per eccellenza. Benchè la Provenza abbia fatto della lavanda e del suo colore un elemento identitario, la sua culla naturale resta il Mediterraneo dove cresce anche come lavanda spica o latifolia e come lavandino o lavandula hybrida creata negli anni 1950 per una resa maggiore. Anche l'Italia ne è piena: fiorita da giugno a luglio in territori per lo più collinari in quasi tutte le regioni. Eccone la mappa.

Piemonte

Il territorio forse più noto e dove le coltivazioni sono più compatte è quello di Sale San Giovanni, in provincia di Cuneo, nella collinare Langa Cebana conosciuta per la nocciola tonda e gentile (www.visitcuneese.it). I percorsi indicati sul sito www.turismosalesangiovanni.it segnalano la localizzazione dei campi di lavanda liberamente visitabili. Uno spettacolo che incontra il giallo dei fiori dell'elicriso, creando così una palette inaspettata. Per facilitare l'accesso in mobilità slow, a piedi e in bicicletta, il comune ha stabilito che nei mesi di giugno e luglio, durante gli eventi legati alle fioriture, le strade di avvicinamento alle coltivazioni siano chiuse al traffico motorizzato. Una misura che sarà mantenuta anche durante la Fiera delle Erbe di San Giovanni, il 25 e 25 giugno, bella occasione di scoperta del mondo delle erbe officinali. Nel cuneese, per acquisti di saponette e olio essenziale ottenuto con il metodo dell'agricoltura biodinamica, si va all'azienda agricola Ca' de Soria (https://www.fiordilavanda.com/). Ci sono estesi campi di lavanda anche tra i due villaggi di Cuccaro Monferrato e Lu, nel Monferrato Casalese, da osservare dalla Big-Bench, la panchina gigante n.99, e nell'azienda La lavanda di Lu, a Quargnento, dove si estrae olio essenziale e si confezionano sacchetti profumati (https://lalavandadilu.webnode.it). Si pernotta e si fa il bagno in piscina con vista sui campi di lavanda nella cascina agrituristica Le Corti di San Rocco, a Cossombrato, in provincia di Asti (https://www.lecortidisanrocco.it).

Liguria

Nel Ponente Ligure, si continua a scacciare via la malinconia con la il profumo della lavanda nel triangolo compreso tra Ventimiglia, Pietra Ligure e Ormea (Piemonte meridionale). Le aziende coltivatrici (https://www.lavandarivieradeifiori.it/coltivatori.htm) hanno qui lanciato il progetto di valorizzazione della Lavanda della Riviera dei Fiori – l'angustifolia Imperia ottima per la preparazione di piatti dolci e salati, la Mare Blu dal viola particolarmente intenso, la Hidcote con fiori di colori diversi – che comporta il recupero di terrazzamenti per le nuove coltivazioni, la promozione dei ristoranti che utilizzano la lavanda in cucina (https://www.lavandarivieradeifiori.it/mangiare.htm) oltre alla visita all'olfattometro e al lavandeto sperimentale Bicocca (dal nome del villino nobiliare costruito come dimora di campagna dalla famiglia degli Arcimboldi di Milano) ad Albenga. Sempre in provincia di Imperia, a Montalto Carpasio, si trova il primo museo della lavanda aperto in Italia. Un percorso natura, con lettura di poesie, passeggiate a piedi nudi e sessione di silvoterapia, è l'atout del Lavandeto di Arnico, a Borzonasca, nell'Alta Valle Sturla (https://www.lalavandadiarnico.it/).

Lombardia

Dal 23 al 25 giugno, la Cascina Costanza di Godiasco, sulle colline intorno a Salice Terme, festeggia con un programma a sorpresa le oltre 5000 piantine di lavanda officinale che affiancano il casale già attivo con corsi di yoga e laboratori artistici (http://cascinacostanza.com/). Miele alla lavanda, idrolato, sacchetti e shampoo solido aromatizzato sono in vendita nell'Azienda Agricola Torre Memoriola, a Borgoratto Mormorolo, un tempo antico possedimento benedettino di San Colombano di Bobbio, tra estesi campi di lavanda, con area pic nic tra le querce a disposizione dei visitatori (https://www.torrememoriola.it/). Nel bresciano è la Cascina Conta di Trenzano a organizzare sessioni di respiro, serate di qi gong e bagno di gong nei campi di lavanda (https://lamialavanda.it/). Nel mantovano l'Azienda Agricola Stoffi si distingue per la produzione di una particolare birra aromatizzata alla lavanda e per la sua Festa della lavanda del 17 e 24 giugno (http://www.agricolastoffi.net).