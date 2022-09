Il giro dell'Italia in dieci manifestazioni

Con l'avvicinarsi della stagione autunnale torna il consueto appuntamento con gli eventi dedicati al “gusto” sparsi da nord a sud del Paese. Il filone del turismo enogastronomico è stato protagonista dei viaggi questa estate, collocandosi fra le attrattive più ricercate, a prescindere dalla destinazione prescelta. A confermarlo a Viaggi24 è Roberta Garibaldi, amministratore delegato di Enit-Agenzia nazionale del turismo e curatrice del Rapporto Annuale sul Turismo Enogastronomico Italiano che ricorda come le sensazioni per l'autunno sono abbastanza positive. Settembre ed ottobre saranno mesi ricchi di eventi che possono fare da catalizzatore per viaggi brevi ed escursioni in giornata, specialmente tra gli italiani ma anche tra gli stranieri che nell'estate 2022 sono in deciso aumento rispetto agli anni precedenti. Nelle prossime settimane le temperature meno afose invoglieranno i patiti della cucina a muoversi per gustare i piatti delle cucine regionali. Ecco dieci manifestazioni da non lasciarsi sfuggire

