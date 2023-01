Il giro del mondo a caccia di eventi

A dispetto di inflazione e incertezze economiche, gli analisti di settore assicurano che il 2023 vedrà una piena ripresa del turismo con i viaggiatori italiani che sembrano prediligere il sole e la spiaggia, sia in inverno sia in estate. Secondo l'osservatorio di Volagratis, quest'inverno i viaggiatori italiani inseguiranno l'estate: l'87% delle prenotazioni tra gennaio e aprile (+ 26% sul 2021) è verso il mare. Al primo posto spuntano le Maldive, seguite da Zanzibar e Thailandia, seguono Repubblica Dominicana e Mauritius. Per Pasqua, per ora 7 viaggiatori su 10 prediligono la città (Parigi, Amsterdam, Londra e Praga), nonostante Sharm el Sheikh conquisti il primo posto per il “break” di primavera. C'è però una grossa fetta di turisti, in Italia e nel mondo, che va a caccia di anniversari ed eventi per finalizzare le proprie vacanze. Il motore di ricerca Jetcost ne individua oltre una ventina nel mondo. Luoghi che meritano di essere visitati per una ragione culturale o sportiva. Eccone dieci da non perdere.

2/11 Menu