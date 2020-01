Il giro del mondo per l’attesa del bus: Palermo e Trapani maglia nera in Italia con 24 minuti In testa la messicana Aguascalientes, che con 25,62 minuti, seguita dalla brasiliana Recife con 24,88 minuti di Nicoletta Cottone

Da Roma a New York, i tempi medi di attesa del bus

2' di lettura

Il giro del mondo per le attese alle fermate è guidato dalla messicana Aguascalientes, che con 25,62 minuti è la città del mondo dove si attende di più il bus. È seguita dalla brasiliana Recife: la capitale dello Stato del Pernambuco, in Brasile, è seconda con 24,88 minuti di attesa. Sul podio delle attese di bus lumaca ci sono due città italiane, terze parimerito: sono Palermo e Trapani, che con 24,19 minuti , indossano la maglia nera del Belpaese e sono al terzo posto nel mondo. Lo attesta il report di Moovit, l’applicazione web dedicata alla mobilità urbana che ha scattato una foto del trasporto pubblico globale, mettendo alla berlina le città maglia nera del mondo sul fronte delle attese alla fermata dei bus.

I TEMPI DI ATTESA ALLA FERMATA IN ITALIA Fonte: Report 2019 Moovit

Ventidue minuti di attesa a Napoli, 16 a Roma

Nella top ten mondiale quinta è Napoli, che è terza in Italia. Nella città delle 500 cupole e del Maschio Angioino si attendono alla fermata in media 22,53 minuti. Anche in Florida il bus si fa attendere: fra le grandi città a stelle e strisce in testa c’è Miami con 16,46 minuti di attesa alla fermata. Passando per l’Italia si trova la Città eterna, con 16 minuti di attesa. A Roma si attendono quattro minuti più di New York. Anche nella Grande Mela si attendono alla fermata, in media, 12,24 minuti. Fre le due città c’è Torino: nel capoluogo piemontese si attendono 13,17 minuti (come ad Asti).

LA TOP TEN DEL MONDO Fonte: Report 2019 Moovit

A Londra per salire a bordo di un bus a due piani servono 9,82 minuti

A Madrid si attende il bus meno di New York, ma più di Parigi: nella capitale spagnola, infatti, in media si attendono 11,02 minuti, mentre sono 10,85 minuti quelli di attesa all’ombra della torre Eiffel. Attese in media da 10,51 minuti a Firenze, da 10,04 minuti a Bologna. Attese alle fermate anche a Londra per i mitici bus a due piani: 9,82 minuti.

A Milano attese lunghe nove minuti

Anche nella Serenissima lunghe attese per i mezzi pubblici: a Venezia si attendono in media 9,78 minuti. Sono, invece, 9,17 i minuti persi in media allefermate nella città di Genova, soprannominata la Superba da Petrarca. Milano è sotto i 10 minuti di attesa: alle fermate si perdono in media 9,1 minuti per riuscire a salire a bordo di un bus.