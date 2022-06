Il giro dei sette laghi in Alto Adige alla scoperta dell’acqua

Ascolta la versione audio dell'articolo

Ogni giorno una persona consuma mediamente 129 litri d'acqua. L'acqua è una risorsa preziosa, per questo le strutture dei Vitalpina Hotels Südtirol/Alto Adige pongono grande attenzione al suo utilizzo consapevole. Numerose sono le escursioni ispirate all'acqua, attività outdoor ed esercizi di respirazione consapevole, per una vacanza a pieno contatto con la natura. Una curiosità: a tavola le strutture del gruppo portano l'Acqua Vitalpina, che altro non è che una caraffa d'acqua di rubinetto di altissima qualità perché proviene dalle oltre 2.000 sorgenti naturali dell'Alto Adige, sottoposte regolarmente a controlli. Un tesoro prezioso custodito dalle montagne e a portata di tutti.

La forza dell'acqua lungo il Sentiero dei Mulini

L'impegno dei Vitalpina Hotels per un consumo sostenibile dell'acqua è duplice. Da una parte ogni struttura adotta misure concrete per limitarne l'utilizzo, dall'altro si cerca di sensibilizzare gli ospiti a un uso parsimonioso. Tra le buone pratiche: limitatori di flusso nei rubinetti, serbatoi e vasche per raccogliere l'acqua piovana utile all'irrigazione, utilizzo di detergenti biologici, cambio di biancheria solo quando necessario. L'acqua, attraverso le centrali idroelettriche, diviene una preziosa fonte di energia alternativa.

L’Hotel & Spa Sonnenparadies di Terento organizza per i suoi ospiti la passeggiata lungo il Sentiero dei Mulini che costeggia il vivace torrente di Terento. Qui gli antichi mulini da grano ad acqua, risalenti a oltre 500 anni fa e restaurati con cura, mettono in mostra tutta la forza dell'acqua, utilizzata per macinare, ma anche per far azionare diverse apparecchiature utili ai masi. Attraverso il sentiero, lungo 4,5 km, si raggiunge il mulino Müller, poi il Tolden, dove si trovano anche le piramidi di terra, frutto dell’erosione. Si prosegue visitando i mulini Hansen, Gasser, Hansleitner, Jakobe fino al Talackerer.

Il giro dei 7 laghi e rafting nell'Isarco

Molte escursioni si ispirano all'acqua snodandosi ad esempio lungo le rogge, gli antichi canali d'irrigazione, oppure permettendo di raggiungere cascate impetuose. E il lago è uno di quegli ambienti naturali che più aiutano a rilassarsi. L'Erlebnisort Gassenhof di Racines in Valle Isarco organizza per i propri ospiti il giro dei 7 laghi in Val Ridanna. Si tratta di un'escursione lunga e piuttosto impegnativa, che richiede tra le otto e le nove ore. Presupposti necessari sono una buona forma fisica, esperienza di trekking in alta montagna e buone condizioni meteorologiche. Il sentiero permette di raggiungere, tra gli altri, il lago Moarer grande a 2.468 metri di altitudine, il Senner grande a 2.647 metri e il vasto Trüber See a 2.344 metri. Un'altra esperienza da vivere a contatto con l'acqua all'Erlebnisort Gassenhof è il rafting: percorsi, a volte tranquilli altre adrenalinici, lungo le rapide dell'Isarco. Come quello che porta alla gola Pfeifer Huisele in fondo alla Valle di Racines, oppure attraverso la forra illuminata delle Cascate di Stanghe.

Smile & breathe a contatto con l'acqua

Una passeggiata rilassante a contatto con l'acqua, soffermandosi sui suoni e i riflessi del sole sulla superficie, è l'ideale per esercitarsi sulla respirazione consapevole. Un gesto spontaneo e scontato come quello di inspirare ed espirare l'aria, se fatto prestando attenzione, diviene un modo per percepire se stessi e la natura che ci circonda. L’Hotel Terentnerhof di Terento, in Val Pusteria, accompagna i suoi ospiti al Lago di Anterselva. Incastonato tra le vette del Parco Naturale Vedrette di Ries-Aurina, è caratterizzato da acque con riflessi verde-turchese, a 1.642 metri di altitudine. Per tutta l'estate 2022 si può scegliere il pacchetto dedicato “Smile, breathe and go slowly” che include, tra l’altro, un bagno nel bosco, esercizi di yoga immersi nella natura e percorso Kneipp.