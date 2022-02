Il giuramento bis di Mattarella: «No a ritardi e incertezze sulle urgenze del Paese»

Ascolta la versione audio dell'articolo

5' di lettura

«Giuro di essere fedele alla Repubblica e di osservarne lealmente la Costituzione». E contemporaneamente sul Gianicolo sono state sparate 21 salve di cannone, massimo onore riservato ai capi di Stato. La cerimonia di insediamento del capo dello Stato Sergio Mattarella, rieletto con 759 voti alla guida della Presidenza della Repubblica per il secondo settennato è in svolgimento alla Camera. Il capo dello Stato è giunto alla Camera, accolto dai presidenti delle Camera Roberto Fico e Elisabetta Casellati davanti a Montecitorio, è entrato in un’aula gremita dai grandi elettori. Il capo dello Stato è partito dal Quirinale scortato dai carabinieri in moto. Una folla lo ha salutato all’uscita dal palazzo. Poi ha raggiunto la Camera per il giuramento del suo secondo mandato. Alcune delle persone assiepate dietro le ringhiere al bordo della strada hanno sventolato il tricolore.

«No a ritardi e incertezze sulle urgenze del Paese»

«No a ritardi e incertezze sulle urgenze del Paese», ha sottolineato Mattarella nel suo discorso. Si sente l’esigenza di stabilità, «serve uno sforzo comune». Il capo dello Stato ha ringraziato il governo, «proiettato al superamento dell’emergenza».

«Dalle riforme dipende la qualità della democrazia»

E ha parlato delle riforme. «Dalle riforme dipende la qualità della democrazia», ha detto il presidente della Repubblica, sottolineando l’urgenza delle riforme. «La giustizia - ha affermato Mattarella - ha bisogno di profonde riforme».

«Preoccupa il prezzo dell’energia»

«Nuove difficoltà si presentano. Le famiglie e le imprese dovranno fare i conti con gli aumenti del prezzo dell’energia. Preoccupa la scarsità e l’aumento del prezzo di alcuni beni di importanza fondamentale per i settori produttivi», ha detto il presidente della Repubblica. «Il mio pensiero, in questo momento è rivolto a tutte le italiane e a tutti gli italiani: di ogni età, di ogni Regione, di ogni condizione sociale, di ogni orientamento politico. E, in particolare, a quelli più in sofferenza, che si attendono dalle istituzioni della Repubblica garanzia di diritti, rassicurazione, sostegno e risposte concrete al loro disagio».

Il lavoro cresce, ma troppe donne e giovani esclusi

«Nell’ultimo periodo gli indici di occupazione sono saliti - ed è un dato importante - ma ancora tante donne sono escluse dal lavoro, e la marginalità femminile costituisce uno dei fattori di rallentamento del nostro sviluppo, oltre che un segno di ritardo civile, culturale, umano. Tanti, troppi giovani sono sovente costretti in lavori precari e malpagati, quando non confinati in periferie esistenziali», ha detto Mattarella. «Non è dignità dover scegliere tra lavoro e maternità».