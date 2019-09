Il glamping sbarca nell’isola di Procida dove l’estate sembra non finire mai Qui al Procida si può vivere l’esperienza di un soggiorno in una maxi tenda safari lodge oppure in un mitico caravan Airstream, quello celebrato da Holliwood in tante famose pellicole. di Marzio Bartoloni

Tra alberi di limone, bouganville e rosmarino sorge il primo glamping - campeggio “glamour” con le comodità di un hotel - della piccola “perla” flegrea, l’isola di Procida. Qui da poco meno di un anno è nato questo piccolo gioiello dove si può vivere l’esperienza di un soggiorno in una maxi tenda safari lodge oppure in un mitico caravan Airstream, quello celebrato da Hollywood in tante famose pellicole.

Il Procida Camp & Resort - situato strategicamente in mezzo all’isola - consente di raggiungere in 10 minuti le spiagge dove godere un’estate che qui si protrae fino alle porte dell’inverno. E infatti qui si può soggiornare fino a fine ottobre e tornare da aprile in poi. Chi vuole vivere questa esperienza di glamping deve dimenticare i vecchi campeggi spartani: si può dormire in una ampia tenda con tutti gli accessori, la cucina, la pavimentazione in parquet, gli ambienti notte e giorno ben separati e un bagno privato esterno. Anche i caravan Airstream promettono il massimo confort tra aria condizionata, tv satellitare. E così i bungalows e le tende di lusso Nordisk, dal design nord europeo. Nel segno di una vacanza green al 100% si possono infine affittare e-bike oltre a organizzare escursioni guidate in barca per scoprire le bellezze che circondano Procida.

