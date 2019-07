Il Glossario del nuovo strumento

MULTIATTIVITÀ

Sono i contribuenti che esercitano due o più attività d’impresa che non rientrano nello stesso Isa, dove i ricavi dell’attività non prevalente superano il 30% dell’ammontare totale dei ricavi dichiarati. Questi soggetti pur non applicando l’Isa, sono tenuti comunque alla compilazione del relativo modello, comprensivo del prospetto multiattività (posto in prima pagina del modello) per la sola acquisizione dati. Tale gestione riguarda solo le imprese e non i professionisti.

P

PREMIALITÀ

È il nuovo sistema alla base degli Isa. Comporta a seconda del voto attribuito dal software, periodi di accertamento più brevi, esclusione da accertamenti sintetici e presuntivi e dalla disciplina sulle società di comodo, esclusione dal visto di conformità (al massimo 20mila euro per le imposte dirette e 50mila euro per l’ Iva), nonché procedure più rapide per i rimborsi Iva. Il compito di assegnare i premi è dell’agenzia delle Entrate, che si è espressa (per l’annualità 2018) con il provvedimento 126200/2019 del 10 maggio scorso.

PROFESSIONISTI A PRESTAZIONE

Sta ad indicare quei professionisti il cui Isa viene determinato sulla base del numero degli incarichi suddivisi per tipologia di prestazioni. Si tratta principalmente di commercialisti, geometri, avvocati, ingegneri, consulenti del lavoro per cui risulta fondamentale la compilazione del quadro C ai fini del risultato degli Isa. Si distinguono dagli altri professionisti e più in generale dalle imprese il cui Isa invece risulta maggiormente sensibile all’andamento dei costi registrati in contabilità. Tale modalità di gestione si riscontrava già negli studi di settore ed è stata mantenuta anche negli Isa.

R

REDDITO PER ADDETTO

L’indice misura l’affidabilità del reddito che un’impresa realizza in un determinato periodo di tempo con riferimento al contributo di ciascun addetto. L’indicatore è calcolato come rapporto tra il reddito dichiarato per addetto e il reddito per addetto stimato. Il reddito stimato è pari alla somma del reddito dichiarato e dell’eventuale maggior valore aggiunto stimato.

REPORT INFORMATIVI

I report informativi di supporto al contribuente sono composti dal report di affidabilità personale, report di affidabilità di settore, report economico di settore, report annotazioni. Sono consultabili dal cassetto fiscale del contribuente e fanno parte del corredo di informazioni elaborate dagli Isa e disponibili per il contribuente. Il report di affidabilità personale, ad esempio, è un report di sintesi predisposto per ciascun contribuente e consultabile nel cassetto fiscale. Mostra l’indice sintetico di affidabilità derivante dall’analisi dei risultati dell’applicazione degli Isa nelle ultime otto annualità.

RICAVI/COMPENSI PER ADDETTO

L’indicatore misura l’affidabilità dell’ammontare dei ricavi che un’impresa consegue attraverso il processo produttivo con riferimento al contributo di ciascun addetto. L’indicatore è calcolato come rapporto tra: ricavi dichiarati per addetto/ricavi per addetto stimati. L’indicatore, è uno dei 4 indici elementari di affidabilità e conferisce un punteggio da 1 a 10.

S

SOFTWARE

Il software «Il tuo Isa» sostituisce Gerico (gestione Ricavi e compensi) dal periodo d’imposta 2018. Si tratta di un nuovo applicativo per mezzo del quale viene attribuito al singolo contribuente il voto di affidabilità fiscale. Il softwareper gli Isa 2019 consente il calcolo dell’indice sintetico di affidabilità fiscale per tutti gli Isa approvati. Il 6 giugno 2019 è stata rilasciata la prima versione dimostrativa Beta e il 10 giugno scorso quella finale.

U

ULTERIORI DATI ESTERNI

Per effettuare il conteggio degli Isa è necessario fornire al software «Il tuo Isa» tre elementi: i dati contabili (quadro F e G), derivanti dalle risultanze dell’esercizio; i dati extra contabili, relativi al medesimo esercizio, ovvero quelli che discendono dal modello Isa (quadri A, B, C, D, E); un terzo, nuovo, elemento ossia i «dati ulteriori». Questi ultimi vengono scaricati dal software Sisa direttamente dal cassetto fiscale (e non richiedono alcun processo di imputazione manuale al contribuente). I «dati ulteriori» altro non sono che una complessa elaborazione, effettuata su una base storica che può arrivare a comprendere medie calcolate sulla base di 8 esercizi (precedenti al 2018), e che tiene in considerazione anche ulteriori informazioni presenti in anagrafe tributaria sia di tipo fiscale che non.

V

VALORE AGGIUNTO

L’indicatore misura l’affidabilità del valore aggiunto creato dall’impresa/lavoratore autonomo con riferimento al contributo di ciascun addetto. L’indicatore è calcolato come rapporto tra il valore aggiunto dichiarato per addetto e il valore aggiunto per addetto stimato. Attribuisce un punteggio che va da 1 a 10. Il valore aggiunto dichiarato è dato dalla seguente somma algebrica: Ricavi – [(Costo del venduto e per la produzione di servizi) - (Spese per acquisti di servizi - Compensi corrisposti ai soci per l’attività di amministratore (soggetti Ires)) – (Altri costi per servizi) – (Costo per il godimento di beni di terzi) – (Oneri diversi di gestione ed altre componenti negative - Utili associazione in partecipazione lavoro - Maggiorazioni fiscali - Componenti negativi straordinari)].