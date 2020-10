Il governo accelera: allo studio un “pacchetto ristori” da 1,5-2 miliardi Ipotesi da portare in tempi brevi in Cdm: l’idea è aiutare le piccole attività e le imprese del terziario più colpite dalle restrizioni in arrivo per contenere l’epidemia

(ANSA)

Ipotesi da portare in tempi brevi in Cdm: l’idea è aiutare le piccole attività e le imprese del terziario più colpite dalle restrizioni in arrivo per contenere l’epidemia

2' di lettura

Le nuove restrizioni in arrivo per contenere l’emergenza sanitaria produrranno effetti negativi soprattutto su piccole attività e aziende del terziario; per questo i tecnici del governo avrebbero chiesto al ministero dell’Economia di anticipare un primo pacchetto di musure con ristori dedicati, stile fondo perduto, ai settori maggiormente danneggiati. Da quanto si apprende, si metterebbero sul piatto subito 1,5-2 miliardi per aiutare - si citano come esempi - ristorazione, bar, gelaterie e pasticcerie; piscine, palestre e impianti sportivi; cinema, teatri e spazi culturali.

Il meccanismo

Il meccanismo è ancora tutto da scrivere. Come anche da individuare è il veicolo normativo su cui far viaggiare questo pacchetto ristori. Durante il lockdown della scorsa primavera, indennizzi a fondo perduto per le partite Iva furono gestiti dall’Agenzia delle Entrate, che ha il quadro completo dei dati ed è riuscita a garantire iter rapidi nell’erogazione dei contributi. Secondo fonti di palazzo Chigi, un sostegno potrebbe essere assicurato anche alle categorie che subiranno l’impatto indiretto maggiore di questa nuova tornata di chiusure, come gli albergatori, e dovrebbero finire nel testo anche altri interventi, da una sospensione del versamento della seconda rata Imu al credito d’imposta sugli affitti.

Le risorse

Quanto alle coperture, dal governo escludono che sia necessario un nuovo scostamento di bilancio: si stanno cercando risorse non utilizzate finora nelle pieghe della manovra 2021. In cantiere c’è anche il decreto Novembre, con il rifinanziamento della cassa integrazione d’emergenza fino al 31 gennaio (per un totale di 10 settimane) e altre misure di sostegno ai settori. Nella manovra si dovrebbero aggiungere poi altre 8 settimane di Cig, per un totale quindi di 18.

Il pressing delle regioni, l’allarme di commercianti e artigiani

Del resto a spingere per ristori immediati sono le Regioni. «Vanno garantiti ristori - ha spiegato il presidente della Conferenza delle Regioni, Stefano Bonaccini - perché ci sono settori che difficilmente riapriranno». Commercianti e artigiani sono sul piede di guerra: «Non possiamo sopportare gli oneri di un’ulteriore chiusura», «o ci sono interventi economici seri e immediati o la ristorazione è morta», ha tuonato il direttore generale di Fipe Confcommercio, Roberto Calugi. Allarme anche di Confesercenti: «Con le nuove restrizioni anti-Covid si rischia di vedere 110mila attività abbassare definitivamente le serrande quest’anno, con la riduzione complessiva della spesa delle famiglie nel 2020 che potrebbe raggiungere i 95,8 miliardi».