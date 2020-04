Il Governo apre a misure di sostegno per la nautica Il sottosegretario alla presidenza del consiglio Turco guarda con attenzione al piano per la riapertura programmata del comparto presentato da Confindustria nautica di Raoul de Forcade

(Moreno Soppelsa - stock.adobe.com)

2' di lettura

«Siamo consapevoli della necessità di far ripartire il settore della nautica che vive, per sua natura, di un ciclo produttivo breve, e che oggi, come altri comparti industriali sta subendo gli impatti negativi dell’emergenza sanitaria». A sottolinearlo è il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Mario Turco, dopo un confronto con Confindustria nautica.

«Abbiamo il dovere – prosegue - di salvaguardare e tutelare un settore che è leader mondiale. Condivido alcune proposte che mi sono state avanzate e mi farò interlocutore con il Governo per cercare ulteriori misure a sostegno della liquidità dell’intera filiera dell’industria nautica».

Le parole di Turco arrivano dopo un meeting, in teleconferenza, tra il senatore e una delegazione di Confindustria nautica, guidata dal presidente Saverio Cecchi. Il sottosegretario era accompagnato da Giancarlo Defazio, direttore generale di Investitalia, la struttura voluta dal premier Conte per rilanciare gli investimenti, soprattutto al Sud.

Cecchi ha spiegato che la caratterizzazione stagionale della produzione, dei servizi e del turismo, l’andamento del ciclo di cassa, attivo principalmente nei mesi di aprile, maggio e giugno, l’impatto che il protrarsi del blocco delle attività avrà sulla produzione del prossimo anno, fanno, della filiera nautica, una delle più colpite dai provvedimenti di contenimento dell'emergenza sanitaria, anche più di quella del turismo.

Per questo Confindustria nautica ha inviato, nei giorni scorsi, alla presidenza del Consiglio un Piano per la riapertura programmata delle attività del comparto.