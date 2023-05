«Il Governo deve accelerare sulle Zls»

Il documento sottoscritto dalle Regioni ribadisce che Liguria, Piemonte e Lombardia sono unite nell’alleanza strategica denominata Cabina di regia del Nord Ovest e fa il punto sulle infrastrutture logistiche, mettendo in risalto come emerga la necessità di «avviare la composizione di un quadro unitario del sistema retroportuale, interportuale e di aree-polmone afferenti i porti liguri che integri i terminal intermodali in sviluppo e che tenga conto delle potenzialità di crescita del Porto di Savona-Vado in connessione con il naturale sistema retroportuale».

Salto di qualità con la nuova diga foranea

Le tre Regioni, inoltre, concordano sulla necessità di «impegnarsi a concludere il percorso di azzonamento di dettaglio delle aree afferenti alla Zls Porto e retroporto di Genova, anche attraverso il coinvolgimento degli Enti territoriali interessati».

Poi riconoscono «nell’avvio dei lavori di realizzazione della nuova diga foranea di Genova il definitivo salto di qualità e competitività internazionale del porto di Genova, terminale del corridoio Reno-Alpi in corso di revisione ed ampliamento».

Danno anche atto del fatto che «l'intervento in via di completamento di realizzazione del Terzo valico dei Giovi debba trovare sistematica integrazione» grazie «alle opere di valico verso l’area di mercato contendibile; al completamento e potenziamento del sistema degli accessi e delle connessioni; ai quadruplicamenti e alla conseguente separazione dei servizi ferroviari lenti e veloci lungo le tratte quadruplicate, per consentire il potenziamento e la velocizzazione delle relazioni interregionali Genova-Milano e Genova-Torino».

Necessario aumentare i collegamenti

Nel documento si sottolinea anche la necessità «dell’aumento delle corse veloci da Genova verso Roma» e quella di «vedere attuato, attraverso il nuovo Piano regolatore portuale dell’Autorità di sistema portuale del Mar Ligure occidentale, un sistema retroportuale digitale, competitivo e sistemico». Nonchè quella di «sostenere il percorso di costituzione dell'interporto di Santo Stefano di Magra (La Spezia )».