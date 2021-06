Il governo Draghi non dimentichi il negozio di quartiere che rischia di sparire

2' di lettura

Inutile illudersi, il mondo non sarà più lo stesso. Per rendersi conto della situazione, in questi giorni di riapertura, è sufficiente girare in centro nelle grandi città, ma anche in quelle piccole: se è vero che puoi registrare tanti segnali di un risveglio della vita che, sia pur faticosamente, sta tornando alla normalità, resti anche colpito dai diversi cambiamenti, a cominciare dai moltissimi cartelli “Vendesi” che sono appesi sulle vetrine di numerosi negozi rimasti chiusi nonostante la fine dell'ultimo “blackdown” ed il ritorno alle “zone bianche”. Sono davvero svariate le vittime del Covid anche sul fronte economico.

Le conseguenze della crisi

Sto esagerando? Non credo per una ragione molto semplice: l'ho constatato di persona. In questi giorni, infatti, mi è capitato di cercare un negozio che conoscevi da una vita e non l'ho più trovato: che fine ha fatto? Vecchie abitudini, tradizioni trasmesse di padre in figlio che, improvvisamente, si dissolvono per causa di forza maggiore. Se la “presenza virtuale” ha sempre più preso piede nel mondo d'oggi, con il Covid ha finito per dominare su tutto il resto, con effetti anche “boomerang”. Mai come in questi due ultimi anni ci siamo infatti resi conto che abbiamo definitivamente voltato pagina, con tante gioie, ma anche con qualche dolore.

Il boom dell’e-commerce

Se una volta, i nostri genitori ci dicevano «o mangi questa minestra, o salti dalla finestra!» oggi, per non saltare dalla finestra, dovremo mangiare solo via Internet. Le cifre parlano chiaro. Basta guardare i dati della Cina da dove è partito tutto con la pandemia che, a Wuhan, mosse i primi passi a cavallo tra il 2019 e il 2020: a Pechino e dintorni il tasso d'inserimento dell'e-commerce ha raggiunto addirittura il 52% contro il 15% degli Stati Uniti, il 13% dell'Europa occidentale e solo l'11% del Giappone. Ma siamo solo all'inizio della “rivoluzione” perché il cambio di marcia continuerà a ritmi sempre più intensi anche quando la situazione pandemica si sarà (speriamo presto) normalizzata definitivamente. È illuminante il caso della Cina, che prima degli altri è uscita dal tunnel dell'emergenza sanitaria e che continua a marciare molto velocemente sulla strada dell'e-commerce.

La piccola distribuzione a rischio di scomparsa

Questa volta non si potrà più tornare indietro: ecco perché non debbono essere sottovalutate le conseguenze che questa “rivoluzione” provocherà sulle sorti di certi storici esercizi commerciali. Se ci sono comparti - come quello delle piccole e medie imprese, del turismo e dell'agricoltura - che sono prioritari e che dovranno restare al centro delle prossime strategie del governo Draghi (con la ripartizione dei fondi del Recovery e non solo), non possiamo neppure dimenticarci della piccola distribuzione: quale sarà il suo futuro, se avrà ancora un futuro? C'è tutta una tradizione italiana che rischia di essere cancellata definitivamente: anche quel negozietto dietro l'angolo che vende prodotti tipici resta un esempio, sia pure tascabile, di «made Italy».