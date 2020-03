Coronavirus, arriva il monitoraggio via smartphone per contenere il contagio

La gigantesca recessione dell'economia decisa con la chiusura in casa dell'intera popolazione italiana potrebbe essere corretta in teoria innanzitutto liberando le persone che non rischiano il contagio. Ma per sapere chi sono costoro occorrerebbe sapere come si muovono e impedire loro di avvicinarsi ai focolai di contagio o ai contagiati.



Si aprono problemi strategici, giuridici, politici e sociali di grande importanza. Ma l'uso sistematico di tecnologie di analisi dei dati e intelligenza artificiale per contenere il contagio ha già dato prova di funzionare in altri paesi. E questa strada va comunque studiata più a fondo.



Per questo il governo chiede «a tutte le Pubbliche Amministrazioni, enti ed organizzazioni pubbliche e private, alle aziende che stanno lavorando o che hanno già realizzato soluzioni tecnologiche nei due ambiti della call, di inviare: 1. app e soluzioni tecniche di teleassistenza per pazienti domestici, sia per patologie legate a COVID-19, sia per altre patologie, anche di carattere cronico. Rientrano in questo ambito app e chatbot per l'automonitoraggio delle condizioni di salute, rivolte a tutti i cittadini o solo ad alcune fasce (come i soggetti sottoposti a isolamento fiduciario); 2. tecnologie e soluzioni per il tracciamento continuo, l'alerting e il controllo tempestivo del livello di esposizione al rischio delle persone e conseguentemente dell'evoluzione dell'epidemia sul territorio. Rientrano in questo ambito strumenti di analisi di Big Data, tecnologie hardware e software utili per la gestione dell'emergenza sanitaria».

Resta il fatto che anche conoscendo gli spostamenti di tutti gli italiani, per sapere quali sono le aree di rischio occorrerebbe conoscere molto meglio chi sono i malati asintomatici. Ma i tamponi scarseggiano in modo drammatico. Anche per questo i ministeri insistono a richiamare l’attenzione anche su un’altra chiamata, attiva da qualche giorno, per chiedere alle aziende di trovare soluzioni adatte a moltiplicare la produzione e la distribuzione di tamponi e altre forme di diagnosi utile a conoscere la reale diffusione del virus.

La soluzione “alla coreana” è ancora lontana in Italia, ma la strada per avvicinarsi a quell’esperienza è stata imboccata.