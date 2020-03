Il governo non ci chieda l’amicizia

Conte annuncia: chiusi tutti i servizi non essenziali fino al 3 aprile

Al termine della diretta Facebook del premier Giuseppe Conte nessuno di quelli che avevano pazientemente atteso (nonostante il ritardo nella trasmissione) aveva capito quali attività sarebbero state aperte ma sapeva che di sicuro qualcuno sarebbe rimasto a casa. Potremmo sintetizzare brutalmente così il discorso del presidente Conte trasmesso “live” nella tarda serata di sabato sera.



Nell’ascoltarlo, almeno chi scrive si è posto tre perché.

● Perché una diretta Facebook?

● E poi, perché una diretta Facebook per annunciare una misura che non c’è ancora?

● E infine, perché questa misura?



Ahinoi, le risposte plausibili non sono le più confortanti.

Sul primo perché, si può ipotizzare che una diretta social sia la via più immediata, semplice e al passo con le mode. Ma i governi non devono essere al passo con le mode, devono fare cose auspicabili in modo auspicabile. Una diretta via social, al di là dell’ingiusto oblio verso quella larga parte della popolazione che non usa Facebook, non sembra opportuna perché manca di quel carattere istituzionale e ufficiale tanto più necessari nei momenti in cui i cittadini hanno bisogno di un governo autorevole. Un governo, cioè, che non sia autoritario ma che nemmeno ci chieda l’amicizia. D’altro canto, è difficile immaginare che il Governo, pur in questa difficile situazione, non abbia, se volesse, il modo per fare un discorso alla nazione con mezzi più adeguati.



Ci siamo tutti chiesti, poi, se servisse una diretta Facebook in tarda serata di un giorno prefestivo per avvisare dell’arrivo di nuovo decreto limitativo dell’attività imprenditoriale e professionale. Con l’effetto che tutti ci stiamo chiedendo, tra le altre ipotesi, se le attività produttive necessarie rimandino ai codici Ateco, o se quelle aperte dovranno essere comunicate a livello territoriale. La verità è che, alle 17 del giorno successivo alla diretta Facebook, cioè quasi 18 ore dopo l’annuncio “live”, non c’è ancora un testo definitivo, ma nel frattempo c’è una nuova ordinanza del ministro della Salute speranza che vieta gli spostamenti fuori comune. Perché allora mettere in allarme e angoscia una popolazione che non si sa per quanto tempo dovrà reggere all’urto anche psicologico dell'epidemia in corso?

Il presidente può anche pensare che l’azione di governo sia in questi giorni improntata alla trasparenza solo perché ogni sera assistiamo in doveroso e pietoso silenzio alla conta delle vittime, o peggio ancora perché ci viene concesso un discorso alla nazione sui social. Ma la trasparenza, sia consentito, a noi sembra altro.