Il Governo prevede un calo della crescita: aumento del Pil verso il 3%

Il doppio colpo portato dall’inflazione prima e dall’invasione russa in Ucraina poi schiaccia le stime governative sulla crescita di quest’anno intorno alla quota del 3%: un livello ancora vivace ma lontano dal 4,7% fissato come obiettivo nel programma di finanza pubblica dell’ottobre scorso, quando la salita dei prezzi stava muovendo i primi passi.

Al ministero dell’Economia si stanno chiudendo i conti del quadro macroeconomico tendenziale, che nel Documento di economia e finanza in preparazione per l’approdo in consiglio dei ministri la prossima settimana rappresenta la base su cui si costruisce il nuovo obiettivo programmatico e si fissano i livelli di deficit e debito per quest’anno e per i prossimi tre.

L’incognita della durata della contrazione

I modelli macroeconomici di via XX Settembre hanno fin qui restituito una dinamica del Pil 2022 poco sopra il +3%; ma c’è ancora spazio per qualche revisione e il numero finale potrebbe attestarsi poco sotto. Non va dimenticato del resto che il rimbalzone realizzato nel 2021 (+6,6%) si è tradotto anche in un’eredità da record in termini di crescita acquisita per quest’anno, indicata dall’Istat al 2,3%. Quanto si riuscirà a spingere il consuntivo lontano da questo dato di partenza dipende dall’entità della contrazione in corso e soprattutto dalla sua durata; un’incognita che fra gli addetti ai lavori sta già alimentando il dibattito su una possibile nuova «recessione tecnica», quella che si verifica quando due trimestri consecutivi portano il segno meno accanto al dato del Pil.

Sul tema i punti interrogativi dominano. Ieri Fitch, in linea con le ultime indicazioni dell’Ocse, ha calcolato in 1,5 punti di Pil il freno tirato sulla crescita dell’Eurozona, che quindi per l’agenzia di rating arriverebbe al 3% invece del 4,5% ipotizzato prima. Per l’Italia la stima scende dal 4,3% al 2,7%,. E tutti gli scenari sono soggetti a «forti rischi al ribasso», come sottolinea la nota congiunturale di Ref diffusa ieri in cui accanto a inflazione e Ucraina si ricorda la ripresa dei contagi che in Cina produce nuovi lockdown e torna a inceppare le catene globali del valore, a differenza di quel che accade da noi dove i governi tendono a considerare ufficialmente chiusa la pandemia almeno nella sua declinazione economica.

Le osservazioni dell’Ufficio parlamentare di bilancio

Non è secondario che Ref faccia parte insieme a Prometeia, Cer e Oxford Economics del panel di istituti di ricerca indipendenti che affianca l’Ufficio parlamentare di bilancio nel processo di validazione dei numeri di finanza pubblica proposti dal governo. Proprio ieri l’Upb ha mandato al governo le proprie «osservazioni» sul quadro macro tendenziale proposto dal ministero dell’Economia per il Def in arrivo; a conferma del fatto che il confronto è entrato nel vivo, e potrebbe condurre a una limatura al ribasso delle prime stime di via XX Settembre.