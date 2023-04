Il governo punta sull’app Io: ci saranno dentro patente, tessera sanitaria ed elettorale

Ascolta la versione audio dell'articolo

Il governo punta sull’app Io: «Stiamo lavorando per inserire tre importanti documenti all’interno del portafoglio digitale dell’App IO (l’applicazione per l’accesso ai servizi della Pubblica amministrazione), ovvero: la patente digitale, la tessera sanitaria digitale e il voting pass, ovvero la tessera elettorale in formato digitale». Lo ha spiegato il sottosegretario alla presidenza del Consiglio con delega all’Innovazione, nel corso di un’audizione davanti alla commissione Affari costituzionali della Camera. «Prevediamo così entro la fine dell’anno un ulteriore importante cambiamento positivo per la vita quotidiana di tutti gli italiani» aggiunge.

Butti: patente, tessera sanitaria ed elettorale su app Io

Butti ha fatto, insieme ai deputati, il punto sui principali dossier relativi agli interventi di trasformazione digitale della Pubblica amministrazione. Sul Cloud «siamo allineati ai target posti dal Pnrr» ha sottolineato, ricordando che il prossimo target italiano è fissato al 30 settembre, data entro la quale 1064 pubbliche amministrazioni locali dovranno aver completato il processo di migrazione».

Ritardi banda larga, scarsa performance nelle aree bianche

«I ritardi nel Pnrr ci sono, noi abbiamo ereditato questo piano frettolosamente assemblato e su alcune questioni ci sono dei ritardi» ha sottolineato Butti, spiegando che uno di questi ritardi è quello sulla banda ultra-larga. Nonché la scarsissima performance della banda larga nelle aree bianche e una preoccupazione futura per le aree grigie. Per questo «ho proposto un’azione di revisione organica e globale della strategia della banda ultralarga» ha aggiunto Butti

Procede la digitalizzazione della Pa

Mentre «sulla digitalizzazione della Pa - ha detto nell’audizione alla Camera - fortunatamente le cose stanno procedendo». Butti ha poi insistito sull’importanza della «semplificazione nella digitalizzazione». Per questo - ha spiegato- « ho organizzato una commissione che lavora gratuitamente che sta aiutando a capire come intervenire a semplificare»