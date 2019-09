Il governo punta su carte e bancomat, ma al Sud trionfa il contante

La sfida del programma giallorosso, però, non sembra puntare solo sui controlli. Ma anche su una maggiore diffusione degli strumenti di pagamento elettronici, così da togliere gradualmente spazio a chi vuole utilizzare il contante per scopi illeciti. D’altra parte, i dati della Banca d’Italia mostrano sì un aumento delle transazioni con le carte, ma ancora troppo lento per scalzare il primato del contante.

Tra il 2013 e il 2018 l’uso delle carte di pagamento è cresciuto del 71,5 per cento; mentre è diminuito il ricorso agli assegni, sia bancari (-38,2%) che circolari (-11%). Per le card c’è anche un altro dato interessante: il calo del valore medio delle transazioni – da 75 a 63 euro – che ne dimostra la maggiore diffusione nella vita quotidiana. Un trend cui ha contribuito, tra l’altro, l’obbligo imposto agli esercenti di accettare i pagamenti con le carte (Dm 24 gennaio 2014 e legge di Stabilità 2016). Anche se resta ancora privo di sanzioni l’obbligo di Pos per i professionisti.

Toscana oltre le 100 transazioni annue

La maggiore diffusione degli strumenti di pagamento elettronici non ha per ora scalfito il divario territoriale tra Nord e Sud. E non solo in termini di impiego delle card, dove pure la Toscana, la provincia di Trento e il Lazio si attestano intorno alle 100 transazioni annue pro capite (tre o quattro volte quelle registrate nel Mezzogiorno).

Basta guardare il cash card ratio, l’indicatore con cui Bankitalia misura il grado di utilizzo del contante da parte di chi – pur avendo carte elettroniche – sceglie di prelevare banconote. In questa particolare classifica non stupisce che le prime e le ultime posizioni siano “rovesciate” rispetto alla graduatoria sull’uso delle card. Anche se non mancano le sorprese: Lombardia e Piemonte, ad esempio, mostrano sia un diffuso ricorso ai pagamenti tramite Pos, sia un cash card ratio elevato.