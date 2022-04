Il governo alla Ue: dieci giorni per sbloccare la concorrenza

La verifica sullo stato di attuazione del Piano

La delegazione ha voluto controllare anche lo stato complessivo di attuazione del Piano, tenendo conto sia degli obiettivi ben più ingombranti fissati per giugno (T2 2022) e dei target fissati a livello nazionale (che costituiscono il percorso verso i prossimi obiettivi europei).

Il confronto con i ministeri

I faccia a faccia con i singoli ministeri sono stati puntigliosi su diversi aspetti, in particolare sul rispetto del principio del Dnsh (Do Not Significant Harm, non arrecare danno all’ambiente): al ministero delle Infrastrutture, per esempio, si è voluta fare una verifica puntuale del rispetto della clausola in singoli bandi e progetti. In questo modo la Commissione di fatto smentisce le indiscrezioni che vi sia in prospettiva un allentamento del principio ambientale, per tener conto della difficile situazione economica creata dalla guerra e dalla crisi energetica. Considerazioni che forse si stanno svolgendo al livello politico di Bruxelles ma che per il momento non trovano alcun riscontro “esecutivo”.

Venerdì 1 aprile nuovi incontri al Mef: fra i temi oggetto del confronto gli obiettivi da centrare entro giugno sulla lotta all’evasione con consenso.