Il gran galà del tennis nuovo volàno per Torino

Il PalaIsozaki, realizzato per le Olimpiadi invernali 2006, diventa una vera e propria arena dove si svolgeranno le gare tra gli otto migliori tennisti al mondo. «L’arena sarà un po’ adattata e riorganizzata sotto il profilo della gestione degli spogliatoi, ad esempio, per la sistemazione del pubblico e per la gestione del campo stesso» racconta Camerana. Le misure del campo da tennis resteranno quelle standard ma l’idea, è quella di «scegliere le misure massime possibili visto che il tennis va nella direzione di un sempre maggiore utilizzo dello spazio». Si lavora dunque ad un layout che possa valorizzare il più possibile gli spazi e rendere l’esperienza del pubblico più coinvolgente.

Ma l’arena in sé non basta, per quanto grande e capace di contenere tra i 12mila e i 13mila spettatori, e non è sufficiente a ospitare tutte le attività necessarie a fare di questo, dice Camerana, «un grande evento». Sponsor, corporate, appassionati di tennis, il pubblico delle Apt Finals richiede un’ampia gamma di servizi, dalla ristorazione agli eventi collaterali. Per costruire tutto questo serve allargare il perimetro intorno al PalaIsozaki e riorganizzare gli spazi. L’idea è duplice: sfruttare le aree disponibili e realizzare sul viale antistante la struttura padiglioni temporanei destinati a ospitare servizi e funzioni aperte al pubblico, per l’accoglienza e la fruizione dell’evento. «Realizzeremo un vero Village dedicato al tennis – racconta Camerana – che potrà essere implementato di anno in anno. Qui c’è tutta la visione del mio team di architetti perché la sfida è realizzare spazi funzionali ma visionari, capaci di esprimere carattere e design e colpire il pubblico con un segno riconoscibile». Il tennis, Torino, la contemporaneità, la sostenibilità saranno i temi da interpretare, con l’ambizione di lasciare un segno nella città, come è stato per l’Arco olimpico realizzato durante le Olimpiadi invernali del 2006.

Lo Sporting Club di Torino sarà il secondo luogo di riferimento durante i cinque anni di Apt Finals. Si tratta di un Circolo storico per la città, destinato ad ospitare atleti e team durante le giornate di gara. Il terzo focus sarà rappresentato da una vera estensione del Village nel centro della città di Torino, «così da portare il tennis, come occasione di festa e di cultura sportiva, nel cuore della città per almeno un paio di mesi» aggiunge Camerana.

Il dossier Apt Finals vale oltre mezzo miliardo di ricadute economiche sulla città per le cinque edizioni – 2021/2025 – con una stima di risorse in campo superiore ai 90 milioni considerando l’impegno garantito da Governo, enti locali e sistema camerale. «Si tratta di una occasione molto preziosa per la Città, per questo Torino può mettersi in gioco nella sua interezza». Come per le Olimpiadi del 2006? «Ancora di più – risponde Camerana – perché non si tratta di un evento one shot ma che si ripeterà per cinque edizioni, dandoci la possibilità di fare meglio di anno in anno, un crescendo magnifico».