Il Gran Sasso si illumina di immenso salendo da Santo Stefano di Sessanio

Proseguendo la discesa degli Appennini, si incontrano luoghi anche ufficiali dove vedere le stellate più convincenti d'Italia. Ad esempio, in questo giorni, è vivamente consigliata una gita sul Gran Sasso perché lassù si trova l'Osservatorio di Campo Imperatore situato a 2200 metri di altitudine, e dove sono a disposizione due telescopi per l'osservazione delle supernovae. Tutto il paesaggio regala incontri ravvicinati con queste scie di luce. Si può soggiornare a Santo Stefano di Sessanio, un borgo posto proprio alle pendici di questa iconica montagna, e poi salire attraverso i suoi sentieri sino al momento clou in cui il cielo si rischiarerà d'improvviso come se fosse giorno.

