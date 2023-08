Il granchio blu? Ora diventa business e viene esportato verso gli Usa

Il progetto è interessante, ma non basta, dicono gli allevatori ittici nazionali colpiti dal flagello: restano infatti ancora da risolvere sia il problema degli indennizzi per il settore, sia l’emergenza dello smaltimento di tutti i granchi blu catturati ma non adatti alla vendita.

Su questi temi le regioni Veneto e Friuli Venezia Giulia stanno lavorando a un documento ufficiale, che il 21 di agosto sarà inviato al Governo.

Sempre oggi è arrivato anche l’atteso via libera del ministero dell’Agricoltura all’utilizzo di nasse, cestelli e reti da posta fissa per chiunque ne farà richiesta con l’obiettivo di pescare il granchio blu. L’autorizzazione straordinaria ha la durata di tre mesi e sarà rilasciata a tutte le imprese di pesca o di acquacoltura che faranno domanda.





