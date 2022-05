Il Grand Tour della laguna veneta: i cento cippi attorno a Venezia a due ruote

Ascolta la versione audio dell'articolo

È un itinerario facile, di grande interesse storico-artistico e paesaggistico. Non ci sono salite. È pianura a perdita d'occhio; dunque è un percorso adatto a tutti, ideale per chi voglia avvicinarsi all'esperienza di un cicloviaggio. Si snoda intorno a Venezia, gioiello che richiama turisti da tutto il mondo; ma al tempo stesso tocca alcuni dei luoghi più remoti di quella che fu la Repubblica Serenessima.

È il Grand Tour della laguna veneta, configurabile a proprio piacimento in più varianti, tutte bellissime, con partenza da Padova, da Treviso o da Mestre, percorrendo il Giro dei 100 cippi lungo la linea ideale che da secoli delimita e protegge le “acque salse”, il grande specchio d'acqua salmastra compreso fra l'Adriatico e i lembi di terra più estremi della Pianura Padana veneta.

Cordone sanitario per la laguna

Era il 1791. L'Europa era scossa dalle onde sismiche della rivoluzione francese e della parabola napoleonica. Di lì a poco, nel maggio 1797, l'ultimo doge, Ludovico Manin, avrebbe consegnato Venezia alle truppe trionfanti di un Bonaparte ventisettenne. Pochi mesi più tardi, con il trattato di Campoformio, la Serenissima, dopo secoli di conquiste e di glorie, fu ceduta agli austriaci dallo stesso Napoleone.

Eppure anche in un'epoca così convulsa e travagliata, nell'imminenza della fine, l'amministrazione di Venezia non perdeva d'occhio il compito di salvaguardare il patrimonio vitale della laguna, una barriera naturale a difesa del Leone di San Marco.

Nacque così l'idea di tracciare un perimetro inviolabile come baluardo immateriale contro la progressiva avanzata della terra e il conseguente restringimento delle acque. Era la linea di “conterminazione lagunare”, all'interno della quale - come si legge nei documenti storici – la laguna doveva «restar libera cossi per lunghezza come per larghezza» e in cui non era consentito «metter badile o zappa, né piantar, arrar, far cavamenti, arzeri, fabriche o altra sorte di lavoro immaginabile che possa impedire il montar liberamente delle acque salse».