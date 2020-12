Il grande crash della domanda di petrolio del 2020: una radiografia

La Figura 3 consente di apprezzare il contributo al crollo della domanda nel 2020 per area geografica e le prospettive di recupero per l'anno entrante.

In maniera inequivocabile, si nota come degli 8,8 milioni di b/g di riduzione della domanda rispetto al 2019, oltre il 60% sono attribuibili alla contrazione dei consumi dei Paesi occidentali (USA, Unione Europea ed altre economie OCSE). Insieme le economie Cina ed India (3 miliardi di persone) hanno sperimentato una contrazione di soli 0,9 milioni di b/g, meno del 10% del totale. Il recupero dell'economia cinese dal punto di vista energetico si può considerare pressoché totale, se si considera il crollo sperimentato nei mesi di gennaio/febbraio.

La débâcle dei produttori mondiali di petrolio: opec e shale oil usa

L'offerta di petrolio stavolta ha seguito ob torto collo le fluttuazioni drastiche della domanda. A fronte del crollo verticale del prezzo registrato a marzo per via del fallimento dei colloqui OPEC e di una frattura grave tra Russia ed Arabia Saudita, ad aprile il cartello petrolifero ha dovuto trovare un accordo di massima. La produzione è calata di quasi 10 milioni di b/g tra aprile e giugno 2020, per poi essere incrementata gradualmente di 2 milioni di b/g nel corso dell'estate. A dicembre l'OPEC ha accettato un ulteriore incremento di produzione di 500.000 b/g, circa un milione di b/g in meno rispetto alla proiezione prevista nel deal originale per via dell'outlook economico globale in nuovo peggioramento.

Se Atene piange Sparta non ride. Anche la produzione di shale oil USA ha subìto un declino pesantissimo nel corso del 2020 dal picco di 9,2 milioni di b/g registrato a fine gennaio fino a 6,8 milioni in aprile. Successivamente c'è stato un modesto recupero fino a 7,9 milioni di b/g, che però ha perso spinta a settembre. In autunno è ripartito il declino e l'EIA stima che dicembre chiuderà con una produzione di 7,4 milioni di b/g, un crollo secco del 20% in 11 mesi.

Le prospettive per il 2021 sembrano compromesse dai forti tagli agli investimenti, depressi dai prezzi persistentemente sotto i 50$ e dalla necessità di consolidamento dei bilanci per le imprese che sono sopravvissute all'annus horribilis 2020.