Autostrade, il grande esodo estivo a rischio paralisi: ecco tutti i cantieri

In tempi normali, a fine luglio andava in scena la “liturgia dell’esodo”: una conferenza stampa per illustrare il calendario delle partenze intelligenti per le vacanze tra bollini rossi e neri, lo schieramento delle pattuglie e, da ultimi, quei pochi cantieri non interrompibili ad agosto. Dall’anno scorso, per gli utenti, la prima preoccupazione sono cantieri e restringimenti. Crolli e inchieste giudiziarie li hanno fatti proliferare, per rimediare ad anni di manutenzioni omesse o carenti (con annessi profitti altissimi dei gestori): ora troppi lavori vanno fatti subito e tanti controlli rivelano problemi che portano a limitazioni di transitabilità non programmate.

La mappa cantieri

Così, ai soliti tratti che vanno in crisi per l’enorme volume di traffico dell’esodo estivo, se ne sono aggiunti altri la cui portata è diminuita da cantieri e restringimenti. La cartina in allegato riporta solo questi ultimi. Sono state considerate solo le autostrade. Sia per semplicità sia perché raramente la viabilità ordinaria è un’alternativa davvero valida: su quasi tutti i principali assi è insufficiente e le sue condizioni di manutenzione sono quasi sempre peggiori rispetto alle autostrade. Va però detto che l’Anas dal 23 luglio al 5 settembre chiude 435 dei circa 800 cantieri sulla sua rete.

La cartina non può essere del tutto esaustiva: possono sempre esserci novità all’ultimo momento. Non solo per gli imprevisti durante i controlli (l’ultimo ha fatto restringere le due corsie del viadotto Torraccia dell’A1 sul già critico tratto Barberino-Calenzano e da lunedì 2 agosto iniziano altre ispezioni sulle autostrade siciliane, che sono tra le più trascurate). Ci sono anche le pressioni che vengono dai territori.

L’ultimo esempio è la galleria Provenzale dell’A10, tra Genova Aeroporto e Genova Pra’ in direzione Savona: il grave ammaloramento era emerso a fine inverno e le autorità locali avevano chiesto rinvii della chiusura totale per lavori, per concentrare i disagi dal 6 agosto, quando gli spostamenti urbani calano. Ma ora si va verso un cantiere dal 9 al 23 agosto e il transito a doppio senso nella carreggiata verso Genova invece della chiusura totale verso Savona. Mentre restano sospesi altri cantieri intorno a Genova (con garanzia di due corsie, sia pur ristrette, per ogni senso di marcia). Si vedrà, ma lunghe code paiono inevitabili.

Il numero di corsie non è tutto

Nella cartina in allegato si cerca il più possibile di indicare il numero di corsie percorribili per ciascun senso di marcia. La situazione peggiore è quando ce n’è una sola. Tanto più nella prassi italiana, dove quell’unica corsia è “contesa” senza regole, col risultato che tutti devono fermarsi, creando una coda. Nel Nord Europa si prova ad alternare i passaggi (un veicolo dalla corsia di sinistra, un altro da quella di destra, poi ancora uno da sinistra e così via), in modo che ciascuno sappia quando è il suo turno e non si creino quelle incertezze su chi debba passare che costringono a rallentare troppo o a fermarsi.