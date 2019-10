Il Grande fratello in sposo a Survivor, Banijay acquisisce Endemol Shine Banijay acquisisce Endemol Shine e nasce un gigante della produzione televisiva dal fatturato pro-forma di 3 miliardi di euro a fine 2019. Un matrimonio in cui c’è anche una parte d’Italia con De Agostini azionista nella società di controllo e la francese Vivendi al 32,9 per cento di Andrea Biondi

3' di lettura

È fatta. Banijay acquisisce Endemol Shine e nasce un gigante della produzione televisiva dal fatturato pro-forma, si legge nella nota ufficiale che ha confermato l’operazione, di 3 miliardi di euro a fine 2019. Insomma, un matrimonio fra giganti che rappresenta uno scossone epocale per il mondo dell’audiovisivo, segnando la nascita del più grande studios europeo. Per la prima volta una società di produzione europea avrà quindi dimensioni tali da poter competere con quelle statunitensi.

L’acquisizione, «soggetta alle consuete condizioni di closing, comprese le autorizzazioni regolamentari e la consultazione con gli organi di rappresentanza dei dipendenti» porterà in dote alla società di produzione di “Temptation Island” e “Survivor”, la casa di format come “Il Grande Fratello”, “MasterChef” , “Black Mirror” e “Peaky Blinders”» si legge sempre nel comunicato che ha ufficializzato il deal.

In questo modo il gruppo francese Banijay arriverà a essere, alla conclusione definitiva dell’operazione, proprietario di quasi 200 società di produzione in 23 territori e dei diritti per quasi 100mila ore di contenuti.

Quello annunciato ufficialmente dopo le indiscrezioni delle ultime settimane è dunque un mega-deal nel settore delle produzioni audiovisive, di cui si parla da anni, ma che da 18 mesi a questa parte aveva assunto i tratti di qualcosa di più del rumor.

Alla fine è il soggetto più piccolo – Banijay: ricavi per 827 milioni di euro nel 2018 con un Ebitda di oltre 120 milioni – ad acquisire il player più grande: la Endemol Shine da 1,8 miliardi di ricavi operativi ma con la zavorra di un forte indebitamento, di proprietà di Disney (che l’ha rilevata al momento dell’acquisizione di 21st Century Fox) e del fondo di private equity Apollo Global Management.