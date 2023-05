Il grande giorno di re Carlo III: sarà incoronato e giurerà sulla Bibbia

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

Londra - Oggi è il gran giorno della cerimonia più solenne da settant'anni: Re Carlo III con la mano sulla Bibbia giurerà di rispettare le leggi e la Chiesa d'Inghilterra, diventando il quarantesimo monarca dal 1066 a essere incoronato all'Abbazia di Westminster.

L'arcivescovo di Canterbury poserà la pesante Corona di Sant'Edoardo, usata solo in questa occasione, sulla testa del re, che indosserà la “supertunica” dorata dei suoi predecessori. La tradizione secolare verrà rispettata in tutti i dettagli, dalla processione con carrozza trainata da cavalli al rito religioso che culmina con l'unzione del re, un momento così solenne che il rito avviene dietro un paravento lontano dagli sguardi dei comuni mortali. Ci saranno anche alcune innovazioni volute da Carlo.

Loading...

Per sottolineare il clima di tolleranza del suo regno, il re ha invitato alla cerimonia anche leader delle religioni presenti in Gran Bretagna - ebrei, indù, sikh, musulmani e buddisti. Il re ha anche voluto che una donna, il vescovo di Londra Sarah Mullally, partecipasse alla cerimonia per la prima volta. Tra i 2.200 ospiti ci saranno non solo membri della famiglia reale, capi di Stato da tutto il mondo (tra cui il presidente italiano Sergio Mattarella), politici e celebrità varie ma anche 850 semplici cittadini che hanno fatto opere di bene nelle loro comunità, soprattutto durante la pandemia e che sono stati invitati dal re per ringraziarli.

Per la prima volta nella storia inoltre tutti i presenti potranno recitare il tradizionale giuramento di fedeltà al re durante la cerimonia, finora riservato ai Pari del Regno. Un altro segnale della volontà del re di allargare il più possibile gli arcani rituali ai comuni cittadini per farli sentire partecipi.

Carlo III non è solo re del Regno Unito ma anche leader del Commonwealth, nata come associazione delle ex colonie britanniche che ora conta 56 Paesi. Parteciperanno alla cerimonia di oggi anche politici dichiaratamente repubblicani, come il premier australiano Anthony Albanese e il neozelandese Chris Hipkins, e i leader di Paesi che hanno già dichiarato l'intenzione di tagliare i legami con la monarchia come la Giamaica.