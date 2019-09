Il grande Gualino

«Ma allora, cos'è la storia delle monetine? T'im la cunte?» chiede Cesarina a Gualino appena trova il momento di farlo.

Fra loro si parlavano spesso in piemontese, anche se il loro italiano era perfetto. Si divertivano a farlo, era un gioco.

«T'im la cunte? Me la racconti?» Gualino ride.

«Të spiegu. Ti spiego» e assume scherzosamente l'atteggia- mento di un docente. «Al to preive, il tuo prete, l'ultima volta che l'ho visto per pagarlo, pretendeva altre duecento lire oltre quello che avevamo stabilito. Che era già una bella cifra! As fa nèn parèj… Non si fa così…»

«E tu?»

«Io gli ho detto che lì non le avevo (non era vero) e che gliele avrei fatte avere. Adesso le ha, le duecento lire: ma a modo mio! In monetine da un centesimo! Quell'arpagùn!

Cosa credevi? Non sono mica uno che butta via tutti quei soldini!»

***

Il vagone blu della Compagnie Internationale des Wagons Lits scintillava sul primo binario della stazione di Torino Porta Nuo- va. Già da fuori sapeva di lusso e di comodità, con quelle filet- tature in oro e, sulle porte, il marchio, sempre in oro: due leoni rampanti racchiusi in un elegante cartiglio fronzuto.

Gli sbuffi bianchi di vapore dell'imponente locomotiva in te- sta al treno invadevano il marciapiede.

«Bentornato, avvocato Gualino!»

Era ormai un viaggiatore ben conosciuto. Gli addetti ai vago- ni letto apprezzavano molto il suo saper essere esigente, gentile e generoso con le mance.

Il capotreno indossava un frac blu bordato in oro come il che- pì che portava in testa. Fece un leggero inchino anche a Cesarina. La nuova coppia Gualino era seguita da due carrelli di ba- gagli spinti dai facchini; un baule e due valigie per lui, di cuoio marrone, già molto usati e costellati di etichette di grandi alber- ghi di mezza Europa; un baule e quattro valigie per lei, di cuoio

rosso, nuovi di pacca.

«Ci siamo appena sposati» gli disse Gualino sorridendo e porgendogli i biglietti.

«Auguri e figli maschi!» rispose il capotreno guardando i biglietti. «Costantinopoli!» commentò con un fischio som- messo. «Grazie degli auguri!» gli rispose Cesarina dandogli la mano «anche a lei e alla sua famiglia… A che ora arriviamo a Parigi?»

«Domani a mezzogiorno, signora. Non sono previsti lavori o problemi lungo la ferrovia e il tempo è buono. Arriveremo giusti perché possiate prendere la coincidenza. Vi accompagno, prego» rispose mentre i facchini caricavano i bagagli.

Fece loro strada lungo il corridoio ed estrasse una chiave do- rata dal taschino del panciotto grigio perla.

La suite era un vero e proprio piccolo appartamento: salot- to con due comode poltrone e tavolino per la colazione, bagno elegante e completo, camera con un grande letto matrimonia- le. Le pareti rivestite di radica creavano un ambiente caldo e lussuoso.

Erano abituati a viaggiare: Cesarina, cosa strana per quei tempi, era stata mandata diverse volte in Inghilterra e in Francia per imparare l'inglese e il francese. Gualino, per il suo lavoro, aveva già viaggiato in mezzo mondo.

***

Era venuto via da Biella alla fine del liceo classico, che aveva finito un anno prima del tempo: voleva lavorare subito, e non con il padre.

Giuseppe Gualino, suo padre, aveva messo su a Biella una piccola industria di oreficeria che funzionava bene e gli aveva consentito di mantenere agiatamente la famiglia. Però il giovane Riccardo si rendeva bene conto che nell'azienda di famiglia c'e- ra poco spazio per lui: era l'ottavo figlio, e ci lavoravano già tutti i suoi fratelli più grandi.

«Farà il professore di Lettere; legge in continuazione e scrive benissimo» diceva mamma Rina.

Ma la cosa non lo attirava affatto.

«Puoi andare a Genova da Marta» gli aveva poi detto lei. Una delle sorelle di Riccardo, Marta, aveva sposato Attilio Ba- gnara, che aveva una bella azienda di importazione di legno.

«Potresti andare all'università e intanto lavorare da lui.»

E così aveva fatto: si era trasferito a Genova alla fine del 1896.

Attilio Bagnara è un duro che avrebbe fatto volentieri a meno di avere fra i piedi quel cognato da svezzare: lo mette a copiare le lettere commerciali, ad archiviarle con precisione; in meno di un anno Gualino fa il lavoro di due impiegati.

Poi lo sposta alla segheria, dove lui impara a distinguere l'a- bete dal pino, il faggio dal pioppo, il noce dal rovere, il frassino dall'olmo; impara a selezionare i travi da trasformare in tavole: impara a segnare con il gesso le giuste linee di taglio; impara a gestire i segantini che sono sempre pronti a litigare.

Nella cameretta che Bagnara gli ha messo a disposizione accanto alla segheria, Gualino legge moltissimo, studia, pensa. Scrive anche qualche poesia, come ha fatto fin da ragazzino, cer- cando di imitare Carducci o D'Annunzio.

Ma non è certo un eremita. Grazie al suo entusiasmo e alla sua educazione incomincia a farsi i primi amici, che lo accolgo- no volentieri nelle loro case. I Piaggio, ad esempio, che hanno i cantieri e le officine per i vagoni ferroviari.

Quando ha qualche soldo va in centro a Genova, al teatro dell'opera, in loggione.

Ha bisogno di musica. Verdi, Puccini, Mascagni; ma soprat- tutto Rossini. Quei crescendo travolgenti gli entrano in petto e sembrano esprimere tutta l'energia esplosiva che sente in sé.

Ha appena compiuto ventun anni. È libero di fare la sua vita e vuole farla.

«Senti, Attilio: sono qui già da quattro anni e mi dai cinquanta lire all'anno. Me le fai anche aspettare, a volte.»

«Dovresti ringraziare, con tutto quello che ti ho insegnato. Anzi, forse dovresti essere tu a pagarmi. Non fosse per tua so- rella Marta…»

«Ti propongo una cosa: io vado in giro a vendere il tuo legna- me e tu mi dai uno stipendio, anche basso come adesso, e in più mi paghi le provvigioni così posso guadagnare un po' di più.»

«Di stipendio non se ne parla nemmeno. Solo provvigioni.»

Incominciano a discutere; la trattativa è snervante, come solo può essere fra un genovese e un biellese.

Alla fine riescono a mettersi d'accordo.

«Però le provvigioni me le paghi subito, neh?» E così Gualino aveva incominciato a viaggiare.

Nessuno avrebbe mai capito, anni dopo, se si fosse laureato o meno. Il suo successo e la sua cultura avevano reso il suo titolo di studio un dettaglio.

Gualino aveva evitato anche la coscrizione di leva: due anni di servizio militare obbligatorio, che sarebbero stati una gran perdita di tempo. Era bastato pagare un sottufficiale sanitario, per essere congedato per insufficienza toracica.

Vendendo il legname di Bagnara aveva incominciato a guada- gnare un mucchio di soldi.

Era un venditore straordinario, competente, che sapeva con- quistare la fiducia dei suoi clienti.

Ben presto, guardandosi intorno, aveva anche capito che c'e- rano altri importatori di legname, c'erano altre segherie che gli davano provvigioni molto più alte.

Aveva continuato a vendere il legname di Bagnara, ma anche quello di altri fornitori, magari facendolo arrivare direttamente dalla Slovenia o dalla Carinzia.

Bagnara era andato su tutte le furie.

«Mi hai fregato i clienti, vipera infame! Serpe in seno!»

«Piano, Attilio, te lo sei voluto tu. Ti avevo proposto di pren- dermi a stipendio più provvigioni, no? In quel caso sarei sta- to un tuo dipendente. Così, invece, non ho nessun obbligo di esclusiva e vendo ai clienti quello che va meglio per loro» gli aveva detto lui senza alzare la voce.

«E per te!»

«E per me, certo. È un delitto?»

«Ti faccio causa!»

«Fai pure quello che vuoi» e se ne era andato.

Aveva incominciato a vendere “in proprio” legnami ai can- tieri navali, ai Piaggio per primi, poi ai Perrone della Ansal- do, poi a quelli di Orlando a Livorno; ormai erano tutti suoi clienti. Qualcuno, come Eddy Piaggio, era diventato un vero amico.

In quei primi del Novecento, da quando tutta Italia era un maggio e Margherita era il suo fiore, i cantieri fiorivano dapper- tutto.

La regina Margherita e re Umberto andavano avanti e indietro a inaugurare scuole e ospedali, colonie estive, interi quartieri.

Gli impresari edili facevano affari colossali. C'era fame di materiali da costruzione.

Gualino aveva già un'idea su come muoversi per raggiun- gere le imprese più importanti e procurarsi i capitali necessari per acquistare in contanti ai prezzi migliori. Per poi rivendere a prezzi quasi triplicati. Sapeva quale strada doveva percorrere per fare in modo che gli si aprissero grandi orizzonti finanziari in tutto il mondo.

***

Nel mezzo della valle Cervo, a pochi chilometri da Biella, c'è un paesino che si chiama Rosazza. Lo aveva costruito (o me- glio ricostruito) Federico Rosazza Pistolet, un facoltoso impre- sario edile; uno dei molti di quella valle che operavano in mezzo mondo. La valle Cervo è una valle di costruttori.

A Rosazza, ogni edificio costituisce il più impressionante concentrato di simboli che si possa immaginare. Rosazza era or- mai morto, ma Gualino sapeva chi era subentrato al suo posto al vertice della massoneria.

Aveva fatto un salto a Biella, aveva salutato i suoi, aveva in- contrato chi sapeva lui, e poi era andato dritto dritto a Londra. Ne era tornato con nuove preziose conoscenze e con una grossa apertura di credito alla Hambros Bank.

Incominciava ad avere le spalle larghe. Hambros Bank sareb be stata solo la prima delle tante banche che gli avrebbero dato credito negli anni futuri.

***

Gualino comprava e vendeva partite immense, il suo legname viaggiava su interi treni merci, su interi bastimenti. Arrivava in mezza Europa. Anche in America.

Aveva incominciato ad accumulare una fortuna. E aveva solo venticinque anni.

«Va bene, il commercio di legname è molto remunerativo… ma un sistema ancora più redditizio sarebbe quello di partire dall'origine» aveva detto un giorno al suo grande amico Gau- denzio Sella. Erano amici sin da bambini ed erano cresciuti in- sieme, a Biella.

Altra grande tradizione biellese, oltre a quella di fare tessuti: fa- re quattrini. E saperli amministrare con accortezza, come i Sella. Quintino Sella era passato alla storia come il primo, e forse unico, ministro delle finanze italiano che, con la sua «politica del- la lesina», era riuscito a evitare il fallimento dello Stato. Era stato un fondatore di Banche: nel 1865 aveva proposto la fondazione della Banca d'Italia; sotto il suo patrocinio, quando lui era stato ministro, nel Biellese, erano nate varie banche per favorire l'in- dustria, il commercio e l'artigianato. Nel 1869, d'accordo con il fratello Giuseppe Venanzio, aveva fondato la Banca Biellese.

Giuseppe Venanzio, altro genio delle finanze, aveva una vi- sione modernissima della finanza bancaria, perché riteneva che fosse essenziale agevolare l'afflusso dei risparmi, oculatamente, verso gli investimenti industriali. Suo figlio Gaudenzio era an- dato avanti con i suoi principi e li aveva poi consolidati. Metten- dosi insieme ad altri sei Sella fra fratelli e cugini, nel 1866 aveva costituito la Banca Sella.

«Partire dall'origine? Cioè?» aveva chiesto Gaudenzio con in- teresse.

«Cioè dalle foreste: comprando foreste e tagliandole» gli aveva spiegato Gualino.

Era così partita, con capitali della Banca Sella e di altri finan- ziatori trovati tramite la Hambros Bank, “l'operazione Conca”.

«È una foresta enorme, nel sud della Corsica, sulla sponda tirrenica, così i costi di trasporto saranno minimi. Sarà un'ope- razione molto remunerativa.»

Erano andati in Corsica, Gualino e i finanziatori, avevano visto l'immensa foresta da comprare, avevano interpellato i massimi esperti silvicoltori.

«… oltre al pino nero endemico, al pino marittimo, al leccio sensile e al leccio pubescente, al tasso, al faggio, all'abete, al cedro, abbiamo una presenza imponente di castagni impiantati dai genovesi nel diciottesimo secolo.»

Erano alberi enormi che Gualino e soci già vedevano trasfor- mati in migliaia di tavole di legno pregiato, cioè in una monta- gna di soldi.

L'operazione era partita: avevano creato una società, aveva- no comprato le centinaia di ettari più lussureggianti di grandi alberi centenari.

Gualino aveva assunto l'ingegner Neri, un genovese con grande esperienza di taglio dei boschi e di lavorazione del legno grezzo, che aveva messo insieme una squadra di lavoro.

«La segheria la impianteremo lì. Bisogna prima di tutto di- sboscare una striscia e creare una strada carrabile per portare i tronchi appena abbattuti. Poi faremo un'altra strada attraverso il bosco che arrivi al porto: qui». Aveva detto indicando il punto sulla carta topografica. «Imbarcheremo il legname già lavorato e lo sbarcheremo qui, a Civitavecchia» aveva poi spostato il dito.

«Quale è la distanza?» aveva chiesto qualcuno.

«Centodieci miglia nautiche, una bazzeccola.» Alla fine aveva convinto tutti i finanziatori.

E, grazie alla perfetta pianificazione e alla certezza fornita dal capitale di cui l'iniziativa disponeva, i primi lavori avevano avuto inizio.

Era stato un momento non facile, qualche mese dopo, quello in cui Gualino era andato da Gaudenzio.

«Abbiamo avuto un problema, là a Conca» gli aveva detto.

«Dimmi».

«È un problema un po' particolare…»

«Risolvibile?»

«Temo di no.»

«Vuole dire che il nostro investimento è a rischio?»

«Be'… ci rimane pur sempre il valore dei terreni.»

«Cosa significa: che ci sono dei problemi a tagliare il bosco?»

«Già».

«Spiegami».

«Il problema è che abbiamo fatto i conti senza i còrsi.»

«Cioè?»

«Non vogliono che noi tagliamo la foresta. Hanno delle teste un po' particolari, sai? Pensa a Napoleone Bonaparte…»

«Dài, raccontami tutto.»

«Be'… fin da subito ci sono state delle azioni di sabotag- gio da parte della popolazione locale. L'ingegner Neri, però, è andato avanti superando le varie difficoltà ambientali. Fin-ché…»

«Finché?»

«Non è facile raccontarlo. Be'… lo hanno preso in quattro o cinque, gli hanno strappato i pantaloni, e…» e con la massima eleganza che gli era consentita dall'argomento, chiuse il pugno della mano destra, piegando un po' il polso in modo che le noc- che rimanessero verso l'alto, e lo mosse due o tre volte avanti e indietro con un movimento da stantuffo.

«Ma dài…» disse Gaudenzio spalancando gli occhi. Gualino annuì tristemente.

«L'ingegner Neri…» proseguì Gaudenzio. «Non mi dire… Ma proprio…?» e ripeté anche lui il gesto.

Gualino spalancò le braccia. L'operazione Conca era stata un vero disastro.

«È chiaro che, amicizia a parte, di fare affari con Gualino non se ne parla più, neh? Quelli che abbiamo già avviato, onoriamoli. Ma poi basta» si erano detti tutti i Sella riuniti in consiglio di amministrazione. E così sarebbe stato.

Ma Gualino aveva ben altre risorse: aveva già acquisito altri ca- pitali per acquistare foreste nei Balcani e nell'Europa orientale.

Inoltre, aveva capito al volo che, oltre al legno, c'era un altro materiale da costruzione che stava entrando prepotentemente alla ribalta del mondo delle costruzioni: il cemento.

Fino ad allora era usato solo per legare mattone a mattone, per intonacare, per fare qualche marciapiede.

Proprio nel quinquennio tra fine Ottocento e inizio Novecen- to era stata messa a punto una tecnologia rivoluzionaria che apri- va un nuovo mondo alle costruzioni: era nato il cemento armato. Stava anche diffondendosi il calcestruzzo compresso, cono- sciuto già dall'antichità ma poco utilizzato fino a quel momento.

La domanda di cemento era esplosa.

Gualino, ormai ben introdotto in grandi imprese, era riu- scito a parlare con alcuni degli ingegneri più preparati; voleva sapere tutto, con una curiosità irresistibile, per conoscere nei minimi dettagli di quali cementi avrebbe avuto bisogno quel nuovo immenso mercato.

Casale pullulava di cave e di piccoli cementifici, che però non sarebbero stati in grado di affrontare e soddisfare quell'enorme domanda.

Casale era in un punto del Piemonte ben collegato con Genova, con Torino e con Milano: poteva essere una buona base operativa. Gualino aveva preso in affitto un bell'appartamento vicino alla casa di Tancredi e si era trasferito lì.

«Potresti organizzare una riunione con gli altri cementieri?» aveva chiesto a Tancredi. «Mi piacerebbe avere la possibilità di parlare con loro. Ho una certa idea in testa.»

Erano tutti seduti intorno a lui, che stava a un tavolino minu- scolo. Aveva appoggiato le mani sul piano, ben distanti una dall'altra.

«Siete tutti come cagnolini sciolti, uno che abbaia all'altro per difendere la sua ciotola» aveva detto. «Il mercato è già gran- de; diventerà immenso. Nessuno di voi sarebbe in grado di af- frontarlo da solo. Mettetevi tutti insieme, facciamo una grande società per azioni e coordiniamo la produzione e le vendite di tutti i cementifici. Ognuno rimane indipendente, ma conferisce il prodotto a questa nuova società di cui tutti hanno quote in ba- se al fatturato attuale. Io, di mio, ci metto tutti i soldi che ho. Ci sarà ciccia per tutti» aveva concluso con quel sorriso misurato e gradevole che sapeva conquistare chiunque.

«Io ci sto» aveva dettoTancredi.

«Anche io» aveva affermato un altro.

«Anche io» un altro ancora.

Gualino aveva appena creato l'Unione Italiana Cementi, l'unicem, il primo grande colosso del settore.

Ed era diventato socio di Tancredi, il suo caro cugino-amico che sarebbe anche diventato suo suocero.

***

Strana storia, quella di Gualino e di Cesarina. Quando lui si era trasferito a Casale Monferrato, lei aveva quindici anni e si era su- bito presa una cotta tremenda per quel suo cugino più grande.

Lui l'aveva guardata un po' dall'alto al basso, poi se ne era accorto. Aveva visto un fiorellino che stava sbocciando e aveva incominciato ad amare tutto di lei: la sua intelligenza, la sua al- legria, i suoi sconfinati interessi per l'arte, per i libri, il suo modo di suonare il pianoforte, la sua voce.

Era andata così.

Poco più di un anno dopo, lei gli aveva detto: «Mi sposi?». Lui aveva detto sì.

Avevano incominciato a sognare la loro vita insieme.

«Me lo compri un castello?»

Non era una domanda così assurda.

Dopo l'Esposizione Universale di Torino del 1884, era esplosa la moda del neomedievismo e del neogotico.

Il Borgo Medievale, un villaggio costruito dall'architetto D'Andrade prendendo spunto da vari castelli della Valle d'Ao- sta e del Piemonte, aveva scatenato gli entusiasmi.

In tutta Italia si costruivano castelli; stava diventando una vera mania, per chi aveva i quattrini, avere un castello in città o sulle colline. Palazzoni di paese e grandi cascinali venivano trasformati in castelli turriti e merlati. Qualcuno, ancora più turrito e ancora più merlato, veniva costruito ex novo. Erano tutti neoqualcosa. Potevano essere neomedievali, neogotici, ne- oromanici, neorinascimentali.

Il Monferrato pullulava di castelli.

Quando erano insieme, lui e lei, progettavano il loro castello.

Cesarina disegnava benissimo, mentre Gualino non sapeva tenere una matita in mano.

«Quella torre la farei un po' più alta» diceva lui, e lei prende- va la gomma e correggeva la torre.

«Quelle finestre lì le farei a bifora» e lei disegnava le bifore.

«Lì ci metterei un porticato con archi a sesto acuto.»

«No, a sesto acuto non ci stanno bene, io li farei a tutto sesto.»

«Ma va': devono essere a sesto acuto!»

«E io non li disegno.»

«E va be', falli a tutto sesto!»

«E le merlature? Guelfe o ghibelline?»

«Guelfe.»

«No, ghibelline, sono più belle, a coda di rondine; e poi sono più comode, per buttare l'olio bollente sugli assalitori.»

Un gioco: quello di una ragazzina e di un giovanotto inna- morati.

«Dove lo facciamo?»

«Su una collina da cui si veda tutto il Piemonte. E anche le montagne.»

Su una cosa erano d'accordissimo: «Il nostro sarà il più turrito e il più merlato di tutti».



