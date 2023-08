Il grande Jazz è a Ischia

Ascolta la versione audio dell'articolo

In questo scorcio d'estate i festival ci trasportano nelle nostre celebri isole. Dal grande jazz a Ischia, dove assisteremo a dialoghi non così frequenti, come quello fra il piano jazz di Danilo Rea e la voce di Fiorella Mannoia, oppure fra la tromba di Paolo Fresu e il piano di Rita Marcotulli; all'Elba, che percorriamo nelle sue località, inoltre con un viaggio musicale a Capraia; alla toscana celebre Val d'Orcia, in un palazzo del XVII secolo.



Isola d'Elba

Fino al 10 settembre la 27a edizione del Festival, che si svolge a Portoferraio e in altri Comuni dell'Isola d'Elba, Capoliveri, Rio, Marciana e Marciana Marina, con una inedita “gita” all'Isola di Capraia. Nel solco del connubio tra musica e natura, tra arte e storia, e del dialogo tra repertori, stili e suoni diversi, dalla musica da camera e sinfonica al jazz e alla musica brasiliana. Tra i numerosi concerti ricordiamo quello alla Villa Romana delle Grotte, che offre un panorama speciale sul golfo di Portoferraio, dove il 30 agosto (ore 18.30) suonerà il Signum Saxophone Quartet, musiche di Haydn, Ginastera, Gershwin, Bernstein. E la tromba jazz di Fabrizio Bosso, il 9 a Marciana Marina, con un omaggio a una delle icone della black music, Stevie Wonder.

Ischia (Na)

Dal 30 agosto al 1 settembre a Lacco Ameno la 14a edizione di Ischia Piano & Jazz, all'Auditorium L. Carriero, che vede una concentrazione di grandi musicisti. Apre Fiorella Mannoia in duo con un pianista come Danilo Rea; segue il 31 la tromba di Paolo Fresu assieme al piano di Rita Marcotulli; e conclude il piano di Stefano Bollani. www.pianoejazz.it

San Quirico d'Orcia (Si)

Nella Casa dell'Abate Naldi il concerto del Trio Fenice, musiche di Schubert e Dvořák. La Casa dell'Abate Naldi, chiamata anche Palazzo Simonelli-Santi, fu costruita nel XVII secolo per conto di Matteo Naldi, medico e scienziato senese, archiatra di papa Alessandro VII Chigi. Proseguono così gli appuntamenti delle Dimore del Quartetto, l’impresa creativa che valorizza la musica da camera e il patrimonio culturale europeo, in un’economia circolare. Prossimi concerti: il 1 settembre il Belinfante Quartet a Castel Belasi, Campodenno (TN); il 3 il Quatuor Akilone a Villa Arconati, Bollate (MI).