Il grande potenziale dell’India e il freno da un’agenda nazionalista

Al tempo stesso non vanno trascurati numerosi fattori che operano da freno allo sviluppo, a partire dalla bassa partecipazione femminile alla moderna forza lavoro, fino a includere le fragilità ambientali come il progressivo inquinamento delle acque (segnalato da Romano Prodi sul Messaggero del 30 dicembre).

A confronto con la Cina e le economie dinamiche dell’Asia sud-orientale, protagoniste di quel miracolo del secondo dopoguerra che il grande economista svedese e premio Nobel Gunnar Myrdal, non poteva ancora cogliere nel suo pessimistico Asian drama: an inquiry into the poverty of nations pubblicato nel lontano 1968 l’India colpisce per lo scarso peso dell’industria manifatturiera nella composizione del Pil (meno del 15% contro il 20-35% di Cina, Giappone, Malesia, Tailandia, Filippine: un’industria manifatturiera fortemente concentrata su pochi settori come acciaio e farmaceutica. I 20 gruppi indiani più redditizi generavano nel 2019 il 70% di tutti i profitti societari (tre decenni prima erano il 14%).

Ancora a differenza dal contesto del Sud Est asiatico, l’apparato manifatturiero indiano è relativamente poco integrato nelle catene di approvvigionamento globali. Nel 2015 solo il 16% dei prodotti intermedi importati entravano nella produzione delle esportazioni indiane, contro più del 40% per le esportazioni cinesi e vietnamite.

Più in generale, un fattore preoccupante potenzialmente frenante per la leadership dell’India nei confronti del Sud globale emerge dall’esplicita intenzione di Modi, in contrasto col suo principale oppositore Rahul Gandhi, nettamente orientato a una prospettiva politica laica e multiconfessionale, di pilotare il partito dominante Bjp (Bharatiya Janata Party) verso una progressiva agenda nazionalistica Hindu. Un’agenda pericolosamente foriera di un modello di dominanza etnica, ben lontano dalla Costituzione indiana del 1950 che traeva larga ispirazione dalla Rivoluzione francese e dalla cultura liberale britannica.

Loading...