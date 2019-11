Il grande spettacolo della moda con Stefano Accorsi Il nuovo numero di IL è in edicola da venerdì 29 novembre con Il Sole 24 Ore. In copertina: l’attore, indossatore d’eccezione nella Cineteca di Bologna di Polla Mattiot Nicoletta

Su IL magazine il grande spettacolo della moda con Stefano Accorsi

Entra nella fabbrica dei sogni: è questo l’invito di copertina del nuovo numero di IL in edicola da venerdì 29 novembre. A rivolgersi direttamente ai lettori, chiamandoli a seguirlo dietro le quinte di un sipario blu notte, Stefano Accorsi. L’attore ha interpretato, in esclusiva per il mensile del Sole 24, la moda di dicembre: dai maglioni in cashmere a collo alto ai cappotti, dall’abito formale allo smoking, recitando su un set che racconta la grande storia del cinema. Fra moviole, sale di proiezione, schermi e pizze, lo spettacolo ha inizio dentro una delle eccellenze della creatività italiana, la Cineteca di Bologna.

IL va alla scoperta di un patrimonio di 70mila pellicole e rarità, con la guida di Accorsi («Qui c’è una delle due copie al mondo in 70mm di Joker. Che emozione vederlo così! Scorsese e Coppola si fidano solo di questo posto e del suo magico laboratorio di restauro») e del direttore di questa “fabbrica” che il mondo ci invidia. «Il cinema è l’arte dell’ottimismo», racconta Gian Luca Farinelli. «Ed è rivolta a tutti. È un giacimento incredibile da cui attingere. Noi lavoriamo con la storia e con frontiere tecnologiche avanzate. Nella sua complessità, quest’arte ha aiutato e aiuta il mondo ad andare avanti».

E sono auspici per “andare avanti” nel nuovo anno anche quelli di Milovan Farronato, che firma per IL una personalissima interpretazione dell’arte e del futuro, dove «lasciare spazio al fortuito e al caso» può essere un atto creativo, l’invito a rischiare, senza pretendere di avere tutto sotto controllo, a difesa della libertà di invenzione. Non solo sogni e buona benaugurante fortuna per l’ultimo numero dell’anno, ma inchieste, approfondimenti, reportage.

Se le feste si avvicinano, IL pensa al Natale anche dal punto di vista dei numeri: uno su tutti, 75mila. Sono le tonnellate di carta e cartone che vengono messe sotto l’albero: 25 milioni di famiglie, tra pacchi, pacchetti, regali, panettoni, producono più di tre chilogrammi di rifiuti da imballaggi. Questo non è un sogno, ma un tema molto concreto da affrontare: IL indaga come e chi se ne occupa in Italia. Con un approfondimento su nuove tecnologie e nuovi materiali.

Il modo più originale per smaltire i pacchi? Mangiarli. Si esplora la frontiera del packaging commestibile, con l’aiuto di Diane Leclaire Bisson, industrial designer, scienziata e gastronoma che produce solo contenitori edibili. Mentre in Italia si discute di plastic tax e l’Europa vieta la plastica monouso entro il 2021, le aziende studiano nuovi materiali: fibre, alghe, lieviti. L’obiettivo è pensare a pellicole e scatole per confezionare il cibo che siano esse stesse coltivabili.