Il grano a prezzi record risveglia il timore di crisi alimentari

Nel frattempo il mercato è in ansia per le misure annunciate dalla Russia, il maggior fornitore di grano nel mondo. Il ministro dell’Agricoltura (riconfermato con il recente rimpasto di governo) ha indicato la necessità di limitare le esportazioni a 20 milioni di tonnellate tra gennaio e giugno: una soglia piuttosto alta, osservano molti analisti, ma il mercato teme che sia solo un primo passo verso restrizioni più severe. È ancora fresco il ricordo dello shock del 2010, quando Mosca arrivò a bandire del tutto l’esportazione di grano.

Ci sono altre analogie con il 2010 che cominciano a preoccupare alcuni osservatori: oggi come allora i prezzi del grano stanno aumentando da mesi, con una volatilità molto ridotta, che sembra escludere la predominanza di acquisti speculativi. L’ultima volta che si era assistito a un’ascesa così regolare e continua era proprio a quell’epoca.

Nei mesi successivi il mondo era stato investito da una crisi alimentare sfociata in rivolte per il pane in numerosi Paesi del mondo. I disordini in alcune aree hanno avuto profonde conseguenze politiche, come nel caso della Primavera araba.

I prezzi del cibo sono anche oggi in tensione: il Food Price Index calcolato della Fao è salito ai massimi da 5 anni a dicembre, anche se a spingerlo in rialzo sono stati soprattutto i prezzi degli oli vegetali e quelli delle carni, a livelli record per colpa di un’altra epidemia cinese, quella della peste suina, che ha decimato gli allevamenti.

In Pakistan una grave carenza di farina di frumento sta provocando lunghe code davanti ai panifici e proteste contro il governo di Imran Khan. Anche lo zucchero ha cominciato a scarseggiare nel Paese.