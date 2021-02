Il grave errore di presentarsi come tuttologi, camaleonti del sapere

Leggi anche Essere lavoratori dipendenti limita la creatività?

Eppure l’esperienza di vita, non solo professionale, dovrebbe aver insegnato a ciascuno di noi che “venderci” per ciò che non siamo non moltiplica le nostre opportunità, ma aumenta se mai la nostra frustrazione. Difficile a questo proposito non pensare alle dinamiche della seduzione sentimentale. Nei momenti della nostra vita in cui ci sentiamo più confusi e meno sicuri cerchiamo disperatamente di “assomigliare ai gusti” del nostro spasimato/a, di adattare i nostri comportamenti alle esigenze altrui, in modo da poter piacere sempre, a tutti i costi.

Il risultato anche in quest’ambito è l’inseguimento continuo di un modello che non riusciamo mai a incarnare perfettamente, semplicemente perché proviamo ad essere qualcosa che non siamo e ci ritroviamo perennemente inadeguati, e dunque frustrati. Mutatis mutandis è quello che succede nella nostra corsa alle job description. Esaminiamo gli annunci e constatiamo di non essere mai il candidato perfetto. Ci manca sempre qualcosa. E allora proviamo a ritoccare la nostra storia sul CV, su Linkedin e dove ci è possibile, a tirarla di qua o di là per essere ciò che gli altri desiderano.

Un maquillage penoso di cui spesso non ci rendiamo neanche conto. Come negli altri ambiti della vita anche nei progetti di ricollocazione professionale vinciamo quando siamo noi stessi, centrati, consapevoli della nostra identità e della nostra storia, decisi a valorizzare i nostri punti di forza senza temere di essere “scartati” a causa dei nostri punti di debolezza.

In questa prospettiva dobbiamo prendere atto che per la maggior parte di noi impostare la ricerca di un nuovo lavoro sulla consultazione degli annunci è una strategia frustrante e inefficace. Ci confrontiamo con un modello inarrivabile che ci costringe a “truccarci” continuamente, illudendoci di avere tante identità professionali, quando invece ne possiamo avere solo una alla volta.

Gli annunci di lavoro sono sopravvalutati. Veicolano solo una piccola percentuale dei nuovi inserimenti nel mercato del lavoro. La stragrande maggioranza dei nuovi “matrimoni professionali” nasce invece da referenze, networking, incontri informali e spesso casuali. Ecco perché è importante smettere di presentarsi come tuttologi, mettere in vetrina un’unica identità professionale, molto ben definita, e con quella andare a contattare proattivamente solo quei pochi che potrebbero davvero aver bisogno della nostra “unica” identità professionale.