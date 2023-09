Il green deal europeo pesa su concia e automotive

Ascolta la versione audio dell'articolo

Le crisi aziendali già aperte, i segnali da monitorare per cogliere le difficoltà ancora prima che diventino manifeste, i settori messi sotto tensione da eventi esterni quali il rincaro delle materie prime, che ancora si fa sentire, la frenata dell’economia tedesca che è cliente di riferimento per interi settori dell’economia veneta e ancor più le insidie legate al green deal europeo. Proprio le repentine accelerazioni delle politiche verdi - messe in atto con l’obiettivo generale di raggiungere la neutralità climatica in Europa entro il 2050 - rischiano di avere sulla situazione economica del Veneto l’impatto maggiore, in un autunno che già si presenta complesso su più fronti, «da vivere alla giornata», come lo ha definito il presidente degli imprenditori del Veneto Enrico Carraro.

All’Unità di crisi aziendali della Regione Veneto i tavoli di crisi aperti - compreso il monitoraggio di situazioni non ancora conclamate - sono 32: un numero pressoché stabile rispetto agli ultimi anni, ma a cambiare è la consistenza delle imprese e il numero di lavoratori coinvolti.

Alcune situazioni potranno risolversi e rilanciarsi in pochi mesi come nel caso della Riello Sistemi, azienda di macchine utensili con base a Minerbe (nel Veronese) in difficoltà dopo la scomparsa improvvisa dell’imprenditore alla guida, Andrea Riello, ceduta alla lombarda Aft Group. Più complicata la vicenda di una delle multinazionali che hanno scelto di dismettere l’investimento in Veneto, come Akzo Nobel a Peseggia, nel Veneziano, vittima di un progressivo impoverimento: prima la ricerca e sviluppo, portata in Germania, poi il reparto ingegneria informatica smantellato in quasi tutte le sedi italiane, per essere portato in India. Lo scorso luglio si è registrato un incoraggiante avanzamento del processo di ricerca di un soggetto industriale che subentri nell’attività produttiva del sito, con due manifestazioni di interesse. Sullo sfondo anche la questione Electrolux, alle prese con il calo della domanda: la gestione sarà a livello nazionale, ma il NordEst vede due siti produttivi (Susegana, Treviso, per i frigoriferi e Porcia, Pordenone, per le lavatrici) in prima linea e già con richieste di cassa integrazione.

I nuovi fronti

Ma a preoccupare, con la ripresa autunnale, sono i settori che rischiano di pagare il prezzo più alto nei prossimi mesi quelli più direttamente interessati dalla transizione ambientale, a cominciare dalla componentistica metalmeccanica.

La rivoluzione in corso coinvolge anche settori come la concia del Vicentino, da dove sono già arrivate le prime richieste di cassa integrazione: «Il Veneto ha una forte presenza nel settore automotive. La svolta verso l’auto elettrica porta con sé trasformazioni che vanno anche nel segno del non utilizzo della pelle per gli interni: un paradosso, per un settore che nasce esattamente nel segno dell’economia circolare per il recupero di scarti dell’industria alimentare, e che già oggi in alcuni casi realizza prestazioni migliori rispetto a quelle dettate dai limiti di legge per quanto riguarda l’impatto ambientale», spiegano all’Unità di crisi.