Il green fintech trova una sua tassonomia. E si sviluppa in creatività

Nella settimana in cui si è parlato di green banking all'insegna del greenwashing, il fintech green ha fatto importanti passi in avanti. Deutsche Bank e la controllata Dws sono finite nella bufera per la gestione dei fondi, comunicando le caratteristiche di sostenibilità di prodotti di investimento che alla fine così verdi non erano.



La BaFin tedesca ha fatto il suo dovere. Le accuse sono tutte da provare, ma la cronaca di questa settimana dimostra che sull'aspetto del green è sempre...